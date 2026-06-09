Ο Κώστας Σλούκας έδειξε το νούμερο «7» στους φίλους του Ολυμπιακού και σχημάτισε κιάλια

Ο Κώστας Σλούκας, λίγα λεπτά πριν τη λήξη της 3ης αναμέτρησης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για τους τελικούς της Stoiximan Basket League, απευθύνθηκε προς την εξέδρα των «ερυθρολεύκων».

Συγκεκριμένα, έδειξε στο κοινό τον αριθμό «7» και έκανε κίνηση κιάλια. Με αυτό τον τρόπο ήθελε να δείξει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει με κιάλια τις 7 κατακτήσεις EuroLeague του Παναθηναϊκού, κίνηση που έφερε και αντίδραση από την εξέδρα.

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