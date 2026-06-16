Ο Κοστίνια αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό

Ο Κοστίνια ανακοινώθηκε από την Μπράιτον και την νέα σεζόν θα ξανα είναι συμπαίκτης με τον Μπάμπη Κωστούλα στους «γλάρους».

Ο Πορτογάλος μπακ μετά από δυο σεζόν στον Ολυμπιακό, αποχώρησε για την Αγγλία και την Premier League, ενώ την χρονιά που μας πέρασε είχε 36 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 26χρονος οπισθοφύλακας με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό εκφράζοντας ευχαριστίες προς τον σύλλογο και τον κόσμο για τη στήριξη κατά τη διάρκεια της θητείας του.