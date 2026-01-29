Ο Κωστούλας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσει μαζί με τους παλιούς του συμπαίκτες

Ο Ολυμπιακός έκανε την υπέρβαση και με τρεις συνεχόμενες νίκες, εξασφάλισε την πρόκριση για τη φάση των πλέι οφ του Champions League.

Μετά τη μεγαλειώδη επικράτηση (2-1) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης (28/01) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, οι «ερυθρόλευκοι» ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.

Στο πλευρό τους, παρευρέθηκε και ο πρώην συμπαίκτης τους, νυν ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος εμφανίστηκε δίπλα από τον Κώστα Καραπαπά, για να συγχαρεί τους παλιούς του φίλους, γιορτάζοντας μαζί τους τη σπουδαία πρόκριση της ομάδας.

Eurokinissi

Ο 18χρονος κεντρικός επιθετικών των «γλάρων» φορούσε ένα κασκόλ της ομάδας και πνίγηκε στις αγκαλιές του Τζολάκη και του Μουζακίτη, με τα πειράγματα ανάμεσά τους να δίνουν και να παίρνουν.