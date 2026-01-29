Ο Κωστούλας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσει μαζί με τους παλιούς του συμπαίκτες
Ένας... παλιός γνώριμος του Ολυμπιακού βρέθηκε στα αποδυτήρια της «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» για να πανηγυρίσει τη μεγαλειώδη πρόκριση των Πειραιωτών.
Ο Ολυμπιακός έκανε την υπέρβαση και με τρεις συνεχόμενες νίκες, εξασφάλισε την πρόκριση για τη φάση των πλέι οφ του Champions League.
Μετά τη μεγαλειώδη επικράτηση (2-1) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ το βράδυ της Τετάρτης (28/01) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, οι «ερυθρόλευκοι» ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.
Στο πλευρό τους, παρευρέθηκε και ο πρώην συμπαίκτης τους, νυν ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας, ο οποίος εμφανίστηκε δίπλα από τον Κώστα Καραπαπά, για να συγχαρεί τους παλιούς του φίλους, γιορτάζοντας μαζί τους τη σπουδαία πρόκριση της ομάδας.
Ο 18χρονος κεντρικός επιθετικών των «γλάρων» φορούσε ένα κασκόλ της ομάδας και πνίγηκε στις αγκαλιές του Τζολάκη και του Μουζακίτη, με τα πειράγματα ανάμεσά τους να δίνουν και να παίρνουν.