Ο Κουντέ πήρε μαζί του στο Μουντιάλ ένα PlayStation 1 και έγινε viral
Ο άσος της Γαλλίας άφησε άφωνους τους συμπαίκτες του, βγάζοντας από τη βαλίτσα του ένα συλλεκτικό PS1.
Δεν έφερε μόνο ποδοσφαιρικά παπούτσια και προσωπικά αντικείμενα στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλο Ζιλ Κουντέ. Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα κατάφερε να γίνει viral χάρη σε μια απρόσμενη επιλογή που έκρυβε στις αποσκευές του.
Ο 27χρονος διεθνής αποκάλυψε μέσω Instagram ότι ταξίδεψε στις ΗΠΑ έχοντας μαζί του ένα αυθεντικό PlayStation 1, την πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε η Sony τον Δεκέμβριο του 1994 και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά gamers.
Η έκπληξη ήταν ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι περισσότεροι περίμεναν να δουν κάποιο από τα σύγχρονα μοντέλα της σειράς PlayStation. Αντί γι’ αυτό, ο Κουντέ παρουσίασε την ιστορική κονσόλα, η οποία πλέον θεωρείται συλλεκτικό κομμάτι και σπανίζει στην αγορά.
Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Γάλλος αμυντικός φαίνεται να στήνει το PlayStation 1 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της εθνικής ομάδας και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης παίζοντας το «Art De La Guerre», ένα παιχνίδι στρατηγικής με πολεμική θεματολογία.