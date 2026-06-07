Ο Κουντέ πήρε μαζί του στο Μουντιάλ ένα PlayStation 1 και έγινε viral

Δεν έφερε μόνο ποδοσφαιρικά παπούτσια και προσωπικά αντικείμενα στην αποστολή της Γαλλίας για το Μουντιάλο Ζιλ Κουντέ. Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα κατάφερε να γίνει viral χάρη σε μια απρόσμενη επιλογή που έκρυβε στις αποσκευές του.

Ο 27χρονος διεθνής αποκάλυψε μέσω Instagram ότι ταξίδεψε στις ΗΠΑ έχοντας μαζί του ένα αυθεντικό PlayStation 1, την πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε η Sony τον Δεκέμβριο του 1994 και σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά gamers.

Η έκπληξη ήταν ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι περισσότεροι περίμεναν να δουν κάποιο από τα σύγχρονα μοντέλα της σειράς PlayStation. Αντί γι’ αυτό, ο Κουντέ παρουσίασε την ιστορική κονσόλα, η οποία πλέον θεωρείται συλλεκτικό κομμάτι και σπανίζει στην αγορά.

😭😭 Jules Koundé 🇫🇷 a ramené une PlayStation 1 à la Coupe du Monde pic.twitter.com/H1q19l6BPx — BeFootball (@_BeFootball) June 7, 2026

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Γάλλος αμυντικός φαίνεται να στήνει το PlayStation 1 στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της εθνικής ομάδας και να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης παίζοντας το «Art De La Guerre», ένα παιχνίδι στρατηγικής με πολεμική θεματολογία.