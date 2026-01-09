Ο Κούτσιας δέχθηκε επίθεση από συμπαίκτη του σε φιλικό της Λουγκάνο - Δείτε το βίντεο

Ο Γιώργος Κούτσιας πρωταγωνίστησε, χωρίς να το θέλει σε ένα ιδιαίτερο περιστατικό. Ο 21χρονος επιθετικός πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό του φιλικού αγώνα της ομάδας του, Λουγκάνο εναντίον της Βικτόρια Πλζεν και μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα δέχθηκε επίθεση (!) από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Οι δυο τους προσπάθησαν να πιέσουν συντονισμένα την άμυνα των Τσέχων και να κερδίσουν μέτρα στο γήπεδο, όμως ο Μπέρενς ξαφνικά άλλαξε κατεύθυνση και επιτέθηκε στον Κούτσια, σπρώχνοντας τον και μιλώντάς του με απειλητικό ύφος. Είχε προηγηθεί σύντομη συζήτηση, η οποία εξελίχθηκε σε λογομαχία.

Ο Γιώργος Κούτσιας αντέδρασε ψύχραιμα και κοίταξε τον συμπαίκτη του με απορία. Οι πιο ψύχραιμοι παρενέβησαν, χώρισαν τους δύο ποδοσφαιριστές και ο Μπέρενς αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας αλλαγή.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιώργος Κούτσιας αγωνίζεται στην Λουγκάνο της Ελβετίας και έχει σημειώσει φέτος 3 γκολ και 1 ασίστ σε 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης που δέχθηκε ο Κούτσιας