Ο Κριστιάνο το πήρε πάνω του - Η Αλ Νασρ στέφθηκε πρωταθλήτρια με την υπογραφή του Πορτογάλου

Η Αλ Νασρ ανήκει στις ομάδες της Σαουδικής Αραβίας που έχουν επενδύσει πολλά χρήματα για να φέρουν παίκτες-σούπερ σταρ από την Ευρώπη, με κορυφαίο όλων τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωστόσο, το εγχείρημά της μέχρι τώρα δεν είχε φέρει τους επιθυμητούς τίτλους. Ο Πορτογάλος όμως, πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση στην τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας έβαλε τέλος στα χρόνια ανομβρίας για την ομάδα του.

Η Αλ Νασρ, που απόψε υποδεχόταν την Ντάμακ, ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και χρειαζόταν νίκη για να εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Αλ Νασρ ξεκίνησε ιδανικά, καθώςπροηγήθηκε με 2 γκολ από του Μανέ και Κομάν. Η Ντάμακ όμως, μείωσε σε 2-1 και ο Κριστιάνο κατάλαβε πως πρέπει να αναλάβει δράση. Με απίστευτη εκτέλεση φάουλ στο 63' επανέφερε τη διαφορά, ενώ με σουτ εκτός περιοχής σκόραρε ξανά με σουτ στο 81', γκολ που ήταν και το νικητήριο. Με τη μεγάλη του εμφάνιση, εξασφάλισε τον τίτλο για την ομάδα του και έκλεισε τη σεζόν με 28 γκολ και 3 ασίστ στους 30 αγώνες που συμμετείχε από τους 34 που έδωσε η ομάδα του στη διοργάνωση.

