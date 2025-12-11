Ο κρόκος μπορεί να βελτιώσει τη στυτική λειτουργία σε νέους άνδρες, λέει μελέτη

Ο κρόκος, γνωστός για το υψηλό κόστος και την πολύπλοκη συλλογή του, κρύβει μέσα του δραστικές ουσίες που έχουν απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα. Στην παραδοσιακή ιατρική χρησιμοποιείται για πλήθος εφαρμογών, ενώ σήμερα διερευνάται η πιθανή συμβολή του στη διάθεση, τον ύπνο και τη διαχείριση άγχους. Η σύνθεσή του, πλούσια σε κροκίνη, κροκετίνη και σαφράναλη, φαίνεται να συνδέεται με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις δράσεις.

Τι εξετάζει η νέα μελέτη

Σε μια τελευταία έρευνα υποστηρίζεται ότι τα συμπληρώματα κρόκου ίσως ενισχύουν τη στυτική λειτουργία. Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Herbal Medicines Journal, οι συμμετέχοντες έπαιρναν δύο κάψουλες ημερησίως επί έναν μήνα και εμφάνισαν αισθητή βελτίωση σε κρίσιμες παραμέτρους σχετικές με την επίτευξη και διατήρηση στύσης. Αν και η έρευνα ήταν περιορισμένης κλίμακας, το εύρημα ότι ένα φυσικό παρασκεύασμα μπορεί να επηρεάσει θετικά τη σεξουαλική λειτουργικότητα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της ανδρολογίας.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost τα συμπληρώματα κρόκου κυκλοφορούν ευρέως ως εναλλακτική επιλογή για όσους αναζητούν φυσικούς τρόπους ενίσχυσης της ψυχικής ευεξίας. Μελέτες έχουν υποδείξει πιθανή συμβολή τους στη βελτίωση συμπτωμάτων ήπιας κατάθλιψης, στη μείωση άγχους και σε καλύτερη ποιότητα ύπνου. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως ο κρόκος επιδρά στη ρύθμιση της όρεξης, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση του βάρους. Όλα αυτά τον καθιστούν δημοφιλή επιλογή φυσικής υποστήριξης.

Πώς μπορεί να δρα ο κρόκος στον οργανισμό

Οι ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης επιχείρησαν να κατανοήσουν πώς το συμπλήρωμα μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική λειτουργία. Θεωρούν ότι ο κρόκος ίσως δρα σε δύο επίπεδα: στο νευρικό σύστημα, επηρεάζοντας νευροδιαβιβαστές που σχετίζονται με τη διέγερση, και στη μικροκυκλοφορία, βελτιώνοντας τη ροή αίματος στα γεννητικά όργανα. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μπορεί να ενισχύει τη δράση ορμονών που σχετίζονται με την ανδρική libido.

Αυτό που προβληματίζει είναι ότι το δείγμα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα μικρό: μόλις 24 άνδρες με ήπια έως μέτρια στυτική δυσλειτουργία. Για να συμμετάσχουν, έπρεπε να είναι άνω των 18, παντρεμένοι και να μην λαμβάνουν άλλη θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν σχετικά χαμηλός, περίπου 36 ετών, κάτι που δείχνει ότι η δυσκολία στη στύση δεν αφορά μόνο μεγαλύτερους άνδρες αλλά και νεότερες ηλικίες, όπου άλλοι παράγοντες μπορεί να παίζουν ρόλο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: μία που λάμβανε κάψουλες κρόκου και μία που δεν έπαιρνε καμία θεραπεία. Η αξιολόγηση γινόταν πριν και μετά το τέλος των τεσσάρων εβδομάδων και αφορούσε πτυχές όπως την επιθυμία, την ποιότητα της στύσης, την ικανοποίηση από τη σεξουαλική επαφή και τη συνολική εμπειρία. Το εργαλείο μέτρησης βασιζόταν στις υποκειμενικές αναφορές των συμμετεχόντων.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά: στο γκρουπ που λάμβανε κρόκο παρατηρήθηκε βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους στυτικής λειτουργίας και γενικότερης σεξουαλικής εμπειρίας. Οι διαφορές σε σχέση με το «ουδέτερο» γκρουπ ήταν στατιστικά σημαντικές, με μόνη εξαίρεση τη λειτουργία οργασμού. Αν και η διάρκεια της μελέτης ήταν περιορισμένη, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα οφέλη αφορούν πολλά επιμέρους στοιχεία της σεξουαλικής ζωής.

Γιατί απαιτούνται καλύτερες μελέτες

Ωστόσο, η μελέτη παρουσιάζει σοβαρά μεθοδολογικά κενά: ήταν ανοιχτή (οι συμμετέχοντες γνώριζαν τι λαμβάνουν), δεν υπήρχε χορήγηση placebo για αντικειμενική σύγκριση και οι αξιολογήσεις βασίζονταν αποκλειστικά σε προσωπικές δηλώσεις. Αυτοί οι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο φαινομένων όπως της αυθυποβολής ή της αλλαγής συμπεριφοράς επειδή κάποιος βρίσκεται υπό παρακολούθηση, γεγονός που περιορίζει την αξιοπιστία των συμπερασμάτων.