Ο Κρόνος στον Κριό έως το 2028: Αστρολογικές προβλέψεις

Μία από τις πιο σημαντικές αστρολογικές στιγμές του 2026 αλλά και της εποχής μας, έρχεται στις 14 Φεβρουαρίου 2026, με την έναρξη ενός νέου πλανητικού ταξιδιού, ο Κρόνος κάνει την είσοδό του στο ζώδιο του Κριού, εγκαινιάζοντας ένα ολοκαίνουργιο κύκλο 30 ετών (η παραμονή του σε κάθε ζώδιο θα είναι για δυόμιση χρόνια). Στον πύρινο εκπρόσωπο του παρορμητικού σταυρού θα παραμείνει έως τον Απρίλιο του 2028.

Ο Κρόνος ως «Δίκαιος Κριτής» και η Ενέργεια του Κριού

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της εξουσίας, της δικαιοσύνης, της οργάνωσης, της δομής, των θεμελίων. Είναι ο πλανήτης που συνδέεται με τον χρόνο, το κάρμα, τις δοκιμασίες, τις προκλήσεις, τα εμπόδια και την ωρίμανση που έρχονται στο διάβα της ζωής! Μαζί του φέρνει πάντα νέες ευθύνες , είναι όμως και ένας δίκαιος κριτής, που ανταμείβει με σταθεροποίηση και θεμελίωση, δομή και σταθερότητα, παράλληλα δοκιμάζει οτιδήποτε είναι σαθρό, ή δεν στηρίζεται σε γερές βάσεις!

Ο Κριός, είναι η έναρξη του ζωδιακού κύκλου, το ζώδιο που συμβολίζει το ξεκίνημα, την γέννηση, την αρχή. Συνδέεται άμεσα με το ένστικτο της επιβίωσης, το θάρρος, την δύναμη, την μαχητικότητα, το σθένος, την αντοχή, την ανεξαρτησία αλλά και την παρόρμηση! Είναι όμως και ένα ζώδιο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ηγεσία, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό, το στρατό, τα σώματα ασφαλείας!

Ο Κρόνος στον Κριό : Ιστορική και Πολιτική Προσέγγιση

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, ο Κρόνος βρέθηκε στο ζώδιο του Κριού κατά τις περιόδους 1967–1969 και 1996–1999. Τι σήμανε όμως ιστορικά αυτή η διέλευση;

Κατά τη διετία 1967–1969, ο Κρόνος λειτούργησε ως καταλύτης για τη βίαιη ανακοπή της κοινωνικής ορμής. Η επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου αποτέλεσε την απόλυτη έκφραση αυτής της ενέργειας, μετατρέποντας το κράτος σε έναν μηχανισμό αυστηρής καταστολής που "νάρκωσε" τις δημοκρατικές διεργασίες. Τα γεγονότα υπήρξαν πυκνά και δραματικά: το αποτυχημένο Αντικίνημα του Βασιλιά, η απόπειρα του Αλέκου Παναγούλη ως πράξη ατομικής αντίστασης και η πάνδημη κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία μετατράπηκε στην πρώτη μαζική κραυγή ελευθερίας. Η εποχή αυτή σφραγίστηκε από την ιστορική παρέμβαση του Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση ως μια "ανωμαλία" που έπρεπε πάση θυσία να τερματιστεί.

Τρεις δεκαετίες αργότερα, την περίοδο 1996–1999, ο Κρόνος επέστρεψε στον Κριό, φέρνοντας την Ελλάδα αντιμέτωπη με το τέλος των μεγάλων ηγετών και την επιτακτική ανάγκη για θεσμικό εκσυγχρονισμό. Ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996 συμβόλισε το κλείσιμο ενός ολόκληρου κύκλου για τη Μεταπολίτευση. Σε αυτή τη φάση, η "κρόνια" πειθαρχία εκδηλώθηκε μέσα από τη διακυβέρνηση του Κώστα Σημίτη και την ιστορική υποτίμηση της δραχμής τον Μάρτιο του 1998, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, η ορμητικότητα του Κριού εκφράστηκε μέσα από τον έντονο κοινωνικό αναβρασμό, με τα "μπλόκα" των αγροτών και τις επεισοδιακές καταλήψεις κατά του νόμου Αρσένη. Επιπλέον, ήταν επίσης η "χρυσή εποχή" των τηλεοπτικών παραθύρων, η αύξηση της εγκληματικότητας, μετέτρεπε την είδηση σε καθημερινό τηλεοπτικό σίριαλ, γεγονός που οδήγησε αργότερα στη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων από το ΕΣΡ. Στον αντίποδα της εσωτερικής έντασης, η περίοδος αυτή χάρισε στη χώρα μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα, με αποκορύφωμα την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997.

Τα έτη λοιπόν 1967- 1969 και 1996-1999, λειτούργησαν ως στιγμές βίαιης ωρίμανσης, όπου η κρατική «σιδερένια γροθιά» επιχείρησε να χαλιναγωγήσει την κοινωνική ορμή, είτε μέσω του στρατιωτικού νόμου το 1967 είτε μέσω της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας το 1996. Κοινό γνώρισμα υπήρξε το οριστικό τέλος των ηγετικών μορφών του παρελθόντος και η επιβολή μιας νέας, αυστηρής κανονικότητας που προκάλεσε έντονες κοινωνικές εκρήξεις και αντιστάσεις. Παρά την καταστολή, και οι δύο κύκλοι σφραγίστηκαν από μια επιτακτική ανάγκη για μετάβαση, οδηγώντας τη χώρα από την πολιτική απομόνωση στην ευρωπαϊκή και διεθνή φιλοδοξία.

Ο Κρόνος στον Κριό το 2026 – 2028

Στην τρέχουσα διέλευση του Κρόνου στον Κριό (2026–2028), η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται αυτούσια, αλλά η «κρόνια» ενέργεια επιστρέφει με σύγχρονο προσωπείο, φέροντας στο προσκήνιο την αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον κρατικό έλεγχο και την ατομική πρωτοβουλία. Όπως το 1967 βιώσαμε την πολιτική καταστολή και το 1996 την οικονομική πειθαρχία, έτσι και τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε την κατάρρευση παλαιών δομών εξουσίας. Ο Κρόνος, ως «αυστηρός ελεγκτής», απαιτεί τη μετάβαση από την παρορμητική δράση στην απόλυτη ευθύνη, επιβάλλοντας μια σκληρή πραγματικότητα που δεν συγχωρεί αυταπάτες ή έλλειψη σχεδιασμού.

Αυτή η τριετία θα καθοριστεί από τέσσερις κεντρικούς άξονες:

Κρίση και Πτώση Ηγεσίας: Η έννοια του «ηγέτη» και του «κυβερνώ» επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Παραδοσιακά συστήματα εξουσίας και πρόσωπα που απέτυχαν να επιδείξουν υπευθυνότητα θα κλονιστούν, ενώ θα αναδειχθούν νέα πρόσωπα στο πολιτικό σκηνικό αλλά και μία νέα μορφή ηγεσίας

Η έννοια του «ηγέτη» και του «κυβερνώ» επαναπροσδιορίζεται ριζικά. Παραδοσιακά συστήματα εξουσίας και πρόσωπα που απέτυχαν να επιδείξουν υπευθυνότητα θα κλονιστούν, ενώ θα αναδειχθούν νέα πρόσωπα στο πολιτικό σκηνικό αλλά και μία νέα μορφή ηγεσίας Αναδιάρθρωση Άμυνας και Συνόρων: Ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με δομικές αλλαγές και αυστηρή διαχείριση των διεθνών εντάσεων να κρίνονται επιβεβλημένες.

Ο στρατός και τα σώματα ασφαλείας μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με δομικές αλλαγές και αυστηρή διαχείριση των διεθνών εντάσεων να κρίνονται επιβεβλημένες. Νέες Νομοθεσίες και Αυστηρό Πλαίσιο: Η περίοδος αυτή θα φέρει ένα κύμα νέων νόμων με στόχο την επιβολή της τάξης σε κρίσιμα μέτωπα της εποχής μας. Θα δούμε τη θέσπιση μιας «ψηφιακής πειθαρχίας» που θα βάζει αυστηρά όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η κλιματική κρίση θα φέρει σκληρούς περιορισμούς στη διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Από την επιβολή ειδικών «περιβαλλοντικών φόρων» μέχρι τον έλεγχο στην κατανάλωση, η πολιτεία θα επιχειρήσει να μετατρέψει την ατομική ευθύνη σε νομική υποχρέωση για το κοινό καλό.

Η περίοδος αυτή θα φέρει ένα κύμα νέων νόμων με στόχο την επιβολή της τάξης σε κρίσιμα μέτωπα της εποχής μας. Θα δούμε τη θέσπιση μιας «ψηφιακής πειθαρχίας» που θα βάζει αυστηρά όρια στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η κλιματική κρίση θα φέρει σκληρούς περιορισμούς στη διαχείριση της ενέργειας και των φυσικών πόρων. Από την επιβολή ειδικών «περιβαλλοντικών φόρων» μέχρι τον έλεγχο στην κατανάλωση, η πολιτεία θα επιχειρήσει να μετατρέψει την ατομική ευθύνη σε νομική υποχρέωση για το κοινό καλό. Κοινωνική Αντίδραση: Η πίεση για συμμόρφωση θα πυροδοτήσει δυναμικές κινητοποιήσεις, καθώς η ανάγκη της κοινωνίας για ελευθερία θα συγκρούεται με τους νέους περιορισμούς.

Πώς θα επηρεάσει ο Κρόνος από τον Κριό κάθε ζώδιο

Κριός: Για εσάς ξεκινά μια περίοδος πλήρους αναδόμησης της ζωής σας και τα δύο χρόνια που ανοίγονται μπροστά σας μπορούν να χαρακτηριστούν ως χρόνια ωρίμανσης και δέσμευσης για την υλοποίηση στόχων ζωής. Ο Κρόνος στο ζώδιό σας μπορεί να περιορίσει την ανεμελιά και την ανεξαρτησία, σας βάζει όμως στην αρχή μιας φάσης όπου οι πράξεις σας έχουν άμεσες και σταθερές συνέπειες για το μέλλον. Θα κληθείτε να αναλάβετε νέες ευθύνες που ίσως σας τρομάζουν, ενώ η παρορμητικότητά ή και η επιπολαιότητα και η βιασύνη σας θα «τιμωρούνται» από προκλήσεις ή και καθυστερήσεις. Περιμένετε αυστηρά τεστ αντοχής στην καθημερινότητα και την ανάγκη να βάλετε όρια τόσο στους άλλους, όσο και στον ίδιο σας τον εαυτό. Το σώμα σας θα ζητήσει προσοχή και οργάνωση. Αν πειθαρχήσετε, μέχρι το 2028 θα έχετε νέες, σταθερές δομές στη ζωή σας και θα έχετε αποβάλει κάθε τι επιπόλαιο που σας κρατούσε πίσω.

Ταύρος: Με τον Κρόνο από το ζώδιο του Κριού θα κάνετε μία εσωτερική εκκαθάριση. Θα έρθετε αντιμέτωποι με παρασκηνιακές υποθέσεις, μυστικά που έρχονται στο φως και την ανάγκη να κλείσετε οριστικά εκκρεμότητες του παρελθόντος. Ο Κρόνος από αυτή την θέση αρκετές στιγμές θα φέρει την αίσθηση του ψυχολογικού βάρους, αναγκάζοντάς σας να κοιτάξετε κατάματα τους φόβους σας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιορισμοί ή ευθύνες που αφορούν τα επαγγελματικά σας, ενώ αρκετοί από εσάς μπορεί να κουραστείτε αρκετές στιγμές από την υποστήριξη ή και τις θυσίες που θα κληθείτε να κάνετε για να σταθείτε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας. Είναι όμως και χρόνια, που θα καταρρίψετε ψευδαισθήσεις, θα ενδυναμωθείτε περισσότερο ψυχολογικά, θα γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Μην φοβηθείτε την απομόνωση κάποιες στιγμές, θα είναι η δική σας προετοιμασία για τις μεγάλες αλλαγές που θα έρθουν στην ζωή σας τα επόμενα χρόνια!

Δίδυμοι Ο Κρόνος στον Κριό φέρνει ένα γερό «ξεσκόνισμα» στις κοινωνικές σας σχέσεις και τους στόχους σας. Θα δείτε φιλίες ετών να δοκιμάζονται ή και να λήγουν, αν δεν βασίζονται στην αλήθεια, ενώ πιθανή είναι και η αναμέτρηση και η αποκοπή από συλλογικά περιβάλλοντα (ομάδες, συνεταιρισμούς)! Παράλληλα, οι επαγγελματικές σας φιλοδοξίες μπαίνουν σε μια τροχιά σκληρής δουλειάς. Αρκετοί από εσάς ωστόσο, θα κληθείτε να αποδείξετε την αξία σας αναλαμβάνοντας έναν ηγετικό ρόλο (σε μία ομάδα ή και στην δουλειά σας) που απαιτεί σοβαρότητα. Είναι όμως και μία διετία που θα μπουν νέοι άνθρωποι στη ζωή σας, θα δημιουργήσετε νέες φιλίες και συμμαχίες που θα στηρίζονται σε γερές βάσεις, αλλά θα είστε και πιο πειθαρχημένοι, οργανωμένοι και ώριμοι για να δείτε πολλά από τα όνειρα και τις προσδοκίες της ζωής σας να γίνονται πράξη! Είναι χρόνια κοινωνικής ανέλιξης και κατάκτησης επιθυμιών, όπου η επιλογή σωστών «συμμάχων» θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτά που θέλετε!

Καρκίνος: Με τον Κρόνο να κινείται στην κορυφή του ωροσκοπίου σας, οι τομείς που θα επηρεαστούν και θα έχουν υψηλές απαιτήσεις έως το 2028 είναι η καριέρα, οι στόχοι, ο γάμος αλλά και η κοινωνική σας καταξίωση! Τα επαγγελματικά γίνονται ένας απαιτητικός στίβος δοκιμασίας, οι προσπάθειές σας θα ανταμειφθούν, αρκεί να λειτουργείτε οργανωμένα και με σχέδιο, συγκρατώντας τα εγωιστικά ή ανταγωνιστικά ένστικτα! Οι αμέλειες, η ανευθυνότητα ή και οι εύκολες λύσεις ωστόσο, αναμένεται να τιμωρηθούν! Αρκετοί από εσάς, θα κληθείτε σε αυτά τα χρόνια, να αναλάβετε έναν νέο επαγγελματικό ρόλο με περισσότερες ευθύνες, όπου αναγκαίες θα είναι και κάποιες θυσίες. Άλλοι μπορεί να αποχωρήσετε από μία επαγγελματική θέση γιατί δεν έχει προοπτική και να δοκιμαστείτε αρκετά μέχρι να φέρετε την ισορροπία και πάλι στα επαγγελματικά σας! Θέματα γάμου ή οι σχέσεις με πρόσωπα κύρους και πατρικές φιγούρες θα περάσουν κρίση, ζητώντας από εσάς ωριμότητα. Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι ότι πολλές στιγμές θα νιώσετε ότι όλοι σας κρίνουν, όμως αυτός ο «έλεγχος» είναι που θα σας αναγκάσει να τελειοποιήσετε το έργο σας και να σφραγίσετε την επιτυχία σας.

Λέων: Για εσάς ανοίγεται ένας δρόμος σταδιακής και σταθερής επέκτασης, υιοθέτησης μίας νέας φιλοσοφίας και στάσης ζωής, ενώ το χαρακτηριστικό για τα έτη που ανοίγονται μπροστά σας είναι ότι πιο ώριμα, συνειδητά και με περισσότερη πίστη θα μπορέσετε ν ακολουθήσετε μία σταθερή κατεύθυνση στην ζωή σας. Ο Κρόνος από αυτή την θέση προσφέρει ανταμοιβή, δικαίωση, σταθεροποίηση σε θέματα σπουδών, νομικών υποθέσεων και επαφών με το εξωτερικό. Θα κληθείτε να θεμελιώσετε τις γνώσεις σας θα πάρετε πιστοποιήσεις που θα εξασφαλίσουν μέλλον σας, θα προχωρήσετε σε σημαντικές συμφωνίες «σταθμό» ενώ αν η εργασία σας συνδέεται με τον τουρισμό, τα νομικά, την έρευνα ή και τα ΜΜΕ σίγουρα θα μπορέσετε να κάνετε ένα νέο σταθερό βήμα εξέλιξης. Η κοσμοθεωρία σας αλλάζει, γίνεστε πιο επιφυλακτικοί με τις μεγάλες υποσχέσεις και επενδύετε στην ουσία. Η πίστη στον εαυτό σας πλέον θα πηγάζει από τα χειροπιαστά σας επιτεύγματα.

Παρθένος: Με τον Κρόνο να κινείται στο ζώδιο του Κριού, η προσοχή σας τα επόμενα χρόνια στρέφεται αναγκαστικά σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους, τράπεζες, εφορίες ή κληρονομικά. Ο Κρόνος από αυτή την θέση θα εντείνει την ανάγκη για έναν πιο αυστηρό οικονομικό προϋπολογισμό. Θα κληθείτε να διαχειριστείτε χρέη ή να πάρετε σοβαρές αποφάσεις για δάνεια και επενδύσεις, πολλοί από εσάς όμως είναι πολύ πιθανό να δεσμευτείτε για μία επένδυση που θέλετε να κάνετε (πχ να πάρετε κάποιο δάνειο)! Συναισθηματικά, η περίοδος αυτή φέρνει μια βαθιά αναμέτρηση με τις ανασφάλειές σας. Το πάθος μπορεί να μην είναι εύκολο να αφυπνιστεί, η λίμπιντο μπορεί να είναι πεσμένη, ενώ η δική σας προτεραιότητα στις σχέσεις αλλάζει και επιζητάτε πολύ παραπάνω την δέσμευση, την ειλικρίνεια και την ασφάλεια, διατηρώντας αποστάσεις ασφαλείας από τα εφήμερα πάθη! Στην πραγματικότητα μπαίνετε σε μια φάση εσωτερικής μεταμόρφωσης όπου καλείστε να διαχειριστείτε και να κλείσετε οριστικά τις παλιές σας φοβίες για να αναγεννηθείτε οικονομικά και ψυχικά!

Ζυγός: Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας μπαίνουν κάτω από το μικροσκόπιο του Κρόνου από τον Κριό. Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν ξεκαθαρίσματα που ίσως πονέσουν, αλλά είναι απαραίτητα. Σχέσεις που έχουν φθαρεί θα οδηγηθούν σε οριστικό χωρισμό, ενώ οι υγιείς σχέσεις θα επισφραγιστούν με έναν γάμο ή μια σοβαρή δέσμευση. Στον επαγγελματικό τομέα, οι συνεργάτες σας θα γίνουν πιο απαιτητικοί και οι συμφωνίες θα χρειάζονται προσοχή στα «ψιλά γράμματα». Θα μάθετε να βάζετε όρια και να μην υποχωρείτε απλώς για να διατηρήσετε την ισορροπία. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο Κρόνος από αυτή την θέση σας δίνει το μήνυμα ότι εσείς οι ίδιοι έχετε την ευθύνη για την επιλογή των σχέσεων σας, και η σωστή επιλογή είτε του συντρόφου, είτε του συνεργάτη, θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση! Είναι η ώρα να διαλέξετε τους ανθρώπους που θα πορευτείτε μαζί τους τα επόμενα χρόνια, βασιζόμενοι στον σεβασμό και την κοινή ευθύνη.

Σκορπιός: Η καθημερινότητά σας μετατρέπεται σε ένα πεδίο αυστηρού προγραμματισμού αλλά και απαιτήσεων για τα επόμενα χρόνια. Ο Κρόνος φέρνει αυξημένο φόρτο εργασίας και νέες ευθύνες που πολλές φορές θα δοκιμάσουν την αντοχή σας. Θα νιώσετε την ανάγκη να βάλετε σε τάξη τις επαγγελματικές σας εκκρεμότητες και να γίνετε πιο παραγωγικοί. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ψυχική και την σωματική σας ευεξία, είναι η περίοδος που το σώμα σας θα σας «θυμίσει» κάθε παραμέληση και θα αναγκαστείτε να υιοθετήσετε μια πιο πειθαρχημένη διατροφή και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αν και το άγχος θα είναι αυξημένο, η ικανοποίηση που θα λάβετε από την οργάνωση της ζωής σας θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή σας. Η εργατικότητά σας θα γίνει το κλειδί για τη μελλοντική σας ασφάλεια.

Τοξότης: Μετά από χρόνια εσωστρέφειας, ο Κρόνος στον Κριό σας ζητά να σοβαρευτείτε και να ωριμάσετε στον τομέα της δημιουργίας και του έρωτα. Στην αισθηματική σας ζωή ξυπνά πολύ περισσότερο η επιθυμία για δέσμευση, ωριμάζουν οι επιθυμίες σας και δεν αναζητάτε το πρόσκαιρο φλερτ χωρίς αύριο! Κάποιες στιγμές μπορεί να «δοκιμαστείτε» καθώς θα νιώθετε ότι λείπει ο αυθορμητισμός ή και ο ενθουσιασμός που είχατε συνηθίσει στην αισθηματική σας ζωή, ενώ θα βρεθείτε σε κάποιες αναζητήσεις για το τί θέλετε, τι επιθυμείτε και τι σας δίνει χαρά! Θα διακρίνετε ωστόσο ότι η ικανοποίηση σας πλέον έρχεται μέσα από ότι έχει ουσία και σταθερότητα! Αρκετοί από εσάς μπορεί να αναλάβετε νέες ευθύνες σε θέματα που συνδέονται με τα παιδιά, για παράδειγμα τώρα μπορεί να αποκτήσετε έναν απόγονο και να προσπαθείτε να συνηθίσετε το νέο ρόλο του γονέα! Μέσα σε αυτά τα χρόνια όμως, θα κάνετε και σταθερά επιχειρηματικά βήματα, πολλοί θα μετατρέψετε το χόμπι σας σε δουλειά, ή θα ξεκινήσετε νέες δημιουργικές δραστηριότητες που θα μπορέσετε να τις διατηρήσετε σε βάθος χρόνου!

Αιγόκερως: Ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σας και η πορεία του στο ζωδιακό κύκλο είναι πάντα εξαιρετικά σημαντική, όμως είστε και οι άνθρωποι που μπορείτε με περισσότερη ψυχραιμία να διαχειριστείτε τις προκλήσεις του! Για τα επόμενα χρόνια, η επιρροή του Κρόνου θα είναι αισθητή σε συναισθηματικό πλαίσιο, αλλά και σε ζητήματα που συνδέονται με την οικογένεια, το σπίτι, τις βάσεις σας. Πολλοί θα αναλάβετε νέες υποχρεώσεις που αφορούν το γάμο, την συμβίωση, τους γονείς, την ακίνητη περιουσία ή μια μετακόμιση που απαιτεί κόπο. Θα κληθείτε να γίνετε ο στυλοβάτης της οικογένειας, αναλαμβάνοντας βάρη που ίσως σας στερήσουν την προσωπική σας ελευθερία. Ψυχολογικά, θα αναμοχλευτούν παλιές αναμνήσεις και τραύματα της παιδικής ηλικίας, ζητώντας οριστική θεραπεία. Είναι η στιγμή να χτίσετε τις δικές σας βάσεις, να αγοράσετε ή να ανακαινίσετε έναν χώρο και να ορίσετε τι σημαίνει για εσάς «ασφάλεια». Η διαδικασία θα είναι κοπιαστική, αλλά θα οδηγήσει σε μια νέα, ακλόνητη σταθερότητα.

Υδροχόος: Ο Κρόνος είναι και για εσάς παραδοσιακά ο κυβερνήτης πλανήτης σας και η πορεία του στο ζώδιο του Κριού αναμένεται να είναι ευεργετική γιατί σταδιακά ωριμάζει τον τρόπο σκέψης, επικοινωνίας και έκφρασης, κατ’ επέκταση και τις επιλογές που θα κάνετε στη ζωή σας. Τα χρόνια που ανοίγονται μπροστά σας, θα αναγκαστείτε από τις συνθήκες να αναλάβετε το θάρρος της γνώμης και των αποφάσεων που λαμβάνετε για την ζωή και το μέλλον σας. Αρκετοί θα συνάψετε νέες σημαντικές και σταθερές συμφωνίες, άλλοι θα δεσμευτείτε ουσιαστικά σε μία απόφαση, σε έναν στόχο ζωής, θα κάνετε σπουδαίες γνωριμίες που θα βασίζονται σε ένα σταθερό πλαίσιο, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι θα είστε πιο επιλεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που σας πλαισιώνουν όσο και σε αυτά που εσείς αποφασίζετε ή διαλέγετε! Δεν θα λείψουν και κάποιες πιέσεις, ο Κρόνος από αυτή την θέση σας ζητά να είστε πιο προσεχτικοί στις μετακινήσεις, στο όχημα, στην σκληρότητα του λόγου, αλλά και στις σχέσεις με αδέρφια!

Ιχθύες Με τον Κρόνο να αποχωρεί από το ζώδιό σας, η πίεση φεύγει από το «ποιος είμαι» και πηγαίνει στο «τι έχω». Τα επόμενα χρόνια θα φέρουν δοκιμασίες στον οικονομικό τομέα, θα αναγκαστείτε να διαχειριστείτε πιο ώριμα τους πόρους σας με μεγάλη σύνεση. Θα νιώσετε την ανάγκη να σταθεροποιήσετε το εισόδημά σας και να κόψετε τα περιττά έξοδα, ενώ πολλοί θα δεσμευτείτε και θα κάνετε την αποταμίευσή σας για να πετύχετε έναν οικονομικό στόχο ή για να αποκτήσετε κάτι σημαντικό. Παράλληλα, η αυτοπεποίθησή σας θα περάσει από μία προσωρινή κρίση, καθώς θα αναρωτηθείτε τι είναι για εσάς σημαντικό, τι έχει προτεραιότητα αλλά και ποια είναι η αξία σας. Είναι η στιγμή να χτίσετε νέες πηγές εσόδων μέσα από σκληρή εργασία και να αποβάλετε ανασφάλειες που σας κρατούσαν στάσιμους. Αν οργανωθείτε σωστά, θα βγείτε από αυτή τη διέλευση με μια πολύ πιο γερή οικονομική βάση και μια βαθιά αίσθηση αυτοεκτίμησης.