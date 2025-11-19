Ο «κρυφός κώδικας» του Zara: Πώς θα καταλάβεις την εφαρμογή του κάθε ρούχου χωρίς να τα δοκιμάσεις

Τα Zara είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες μόδας στον πλανήτη με εκατομμύρια ανθρώπους να ψωνίζουν καθημερινά ρούχα από τα φυσικά καταστήματα ή online. Παρ’ όλα αυτά, ο μικρόκοσμος του TikTok, ανακάλυψε ένα νέο hack που πιστεύεται ότι βοηθάει στα νούμερα. Πιο συγκεκριμένα, στην κοινωνική πλατφόρμα κυκλοφορεί τελευταία ένα hack που εξηγεί με απλό τρόπο το μεγεθολόγιο των ρούχων. Το μυστικό κρύβεται στις ετικέτες των ρούχων.

Ειδικότερα στις ετικέτες των ρούχων, υπάρχει ένα «κρυμμένο» γεωμετρικό σχήμα που δεν πρόκειται για διακοσμητική λεπτομέρεια. Tα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται για να ξεχωρίζουν οι τρεις συλλογές του Zara: η main collection δηλαδή η βασική συλλογή, η TRF που είναι η νεανική και η basic που περιλαμβάνει τα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Αντιστοίχως, λοιπόν, o κύκλος αφορά τη main collection, το τρίγωνο τη TRF και το τετράγωνο την basic συλλογή.

Στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν την πρόθεση του σχεδιαστή σχετικά με την εφαρμογή του κάθε κομματιού, ειδικά σε παντελόνια και άλλα κομμάτια. Συγκεκριμένα:

Κύκλος: Δηλώνει πιο χαλαρή, relaxed εφαρμογή. Το ρούχο, δηλαδή, ενδέχεται να είναι oversized, οπότε ίσως σε συμφέρει να δοκιμάσεις ένα νούμερο μικρότερο αν θέλεις πιο «καθαρή» γραμμή.

Τρίγωνο: Φανερώνει στενή εφαρμογή. Ενδεχομένως χρειάζεται να ανέβεις ένα μέγεθος για να νιώθεις άνετα.

Τετράγωνο: Υποδηλώνει κανονική, true-to-size εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση μπορείς με ασφάλεια να αγοράσεις το συνηθισμένο σου νούμερο.

Ωστόσο πολλοί χρήστες διαφώνησαν με αυτό το «hack» υποστηρίζοντας ότι τα σύμβολα αυτά υπάρχουν στα ταμπελάκια για να βοηθάνε τους υπαλλήλους να ξεχωρίσουν τα ρούχα από τις τρεις βασικές συλλογές του brand.

Δείτε βίντεο: