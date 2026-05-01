Ο Κυρανάκης πήρε τη βούρτσα και άρχισε να σβήνει την... αναρχία - Έβαψε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ταύρου

Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος δεν δίστασε να πιάσει τη βούρτσα και να βάψει, συνεχίστηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή η επιχείρηση «Καθαρή Γραμμή», που αφορά τον καλλωπισμό και την καθαριότητα των σταθμών του ΗΣΑΠ.

Αυτή τη φορά η δράση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο. Ο κ. Κυρανάκης, φορώντας γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα» όπως είπε αστειευόμενος, καθάρισε γκράφιτι και συνθήματα από τους τοίχους του σταθμού, λέγοντας σε μια στιγμή «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

Σε ανάρτησή του σημείωσε: «Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο "Καθαρή Γραμμή" αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε».

Το πρόγραμμα «Καθαρή Γραμμή» εφαρμόζεται συστηματικά από το φθινόπωρο του 2025, με στόχο να βελτιώσει την εικόνα των σταθμών και των συρμών του ΗΣΑΠ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης οι διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, Αντώνης Κεραστάρης και Θανάσης Κοττταράς, με τον υπουργό να σημειώνει ότι «αποδεικνύεται στην πράξη ότι μαζί με τους εργαζόμενους είμαστε μια ομάδα».