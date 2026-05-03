Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεψε το ενδιαφέρον στην εβδομαδιαία ανασκόπηση με... EuroLeague

Με αναφορά σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε διαφορετικά την κυριακάτικη ανάρτησή του.
Μια διαφορετική προσέγγιση επέλεξε αυτή την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, επιχειρώντας να τραβήξει την προσοχή με… άρωμα EuroLeague.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας άνοιξε το μήνυμά του με τη λέξη «Euroleague», εκμεταλλευόμενος το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει αυτές τις ημέρες λόγω των playoffs της EuroLeague. Άλλωστε, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν κάνει ιδανικό ξεκίνημα, με δύο νίκες απέναντι σε Μονακό και Βαλένθια αντίστοιχα.
Με αυτόν τον τρόπο, ο Μητσοτάκης θέλησε να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον του κοινού, πριν περάσει στην πολιτική ατζέντα της εβδομάδας.
Η δημοσίευση του Κυριάκου Μητσοτάκη
«Euroleague.
Τώρα που έχω την προσοχή σας, και αφού σας καλημερίσω και σας ευχηθώ καλό μήνα, πάμε να δούμε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα».