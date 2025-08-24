Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη Βέλγιο Τήνος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου στο σπίτι του στην Τήνο

«Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα», έγραψε στα social media ο Λυκ Φρίντεν.

Στην εξοχική κατοικία που έχουν στην Τήνο, φιλοξένησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, Λυκ Φρίντεν μαζί με την σύζυγό του για ολιγοήμερες διακοπές.

Ο Φρίντεν ανήρτησε μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν χαμογελαστοί με την σύζυγό του, Μαριολίν, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έγραψε στην ανάρτησή του «Υπέροχο να βλέπουμε τους φίλους μας Κυριάκο Μητσοτάκη και Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη στην Ελλάδα. Η φιλία μεταξύ εθνών και ηγετών είναι τόσο σημαντική σε αυτούς τους απαιτητικούς γεωπολιτικούς καιρούς. Σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή στην όμορφη Ελλάδα».

Σχετική ανάρτηση έκανε και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Λικ Φρίντεν και γράφοντας: «Ήταν υπέροχα που σας φιλοξενήσαμε στο σπίτι μας».

