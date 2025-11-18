Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της EuroLeague, Μποντιρόγκα

Ο πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα επισκέφθηκε την Αθήνα, ώστε να προχωρήσει σε σειρά συναντήσεων εν όψει του Final four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens (ΟΑΚΑ) τον Μάιο.

Ο θρύλος του Παναθηναϊκού και Πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής συναντήθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Αθήνα, αναμένεται να συναντηθεί και με τον αρμόδιο υπουργό για θέματα αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Το Final four της Αθήνας θα διεξαχθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Το ανακαινισμένο Telecom Center Athens θα φιλοξενήσει αρχικά τους δύο ημιτελικούς (22/05). Ο μεγάλος τελικός της φετινής EuroLeague είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου, ενώ ο μικρός τελικός της διοργάνωσης με απόφαση της διοργανώτριας αρχής καταργείται από φέτος.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη συνάντηση Μητσοτάκη - Μποντιρόγκα

Eurokinissi

Eurokinissi