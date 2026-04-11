Κυριάκος Σαββίδης: Έβαλε μαγικό γκολ στην Πολωνία και κράτησε την ομάδα του σε ευρωπαϊκή τροχιά

Ο Κυριάκος Σαββίδης αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Σλοβακία, ενώ φέτος πήρε μεταγραφή στην Πολωνία για χάρη της Βίσλα Πλοκ.

Ο 30χρονος μέσος το απόγευμα της Παρασκευής (10/4) έβαλε ένα γκολ που πραγματικά θα ζήλευαν και οι μεγαλύτεροι αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης με την Λέχια Γκντάνσκ, ο Σαββίδης πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και αφού χόρεψε τέσσερις αμυντικούς σαν άλλος... Μέσι, πλάσαρε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα και έβαλε ένα από τα ομορφότερα γκολ της καριέρας του.

Αυτό το τέρμα ήταν και το νικητήριο για την ομάδα του, που βρίσκεται στην 4η θέση του Πολωνικού πρωταθλήματος με 42 βαθμούς και ελπίζει να κρατηθεί εκεί για να πάρει το ευρωπαϊκό εισητήριο.