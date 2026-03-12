Ο Λαφαζάνης πήγε στην πορεία με το πορτρέτο του Χαμενεϊ

Δεν ήξερα ότι στην Αθήνα είχαμε τόσους υποστηρικτές του ιρανικού καθεστώτος.

Κρίνοντας από τις εικόνες που έστειλε από την κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας η Ευγενία Γιαννακέλου, καταλήγω στο συμπέρασμα πως τελικά είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν ταξιδέψει στην Τεχεράνη.

Ή τέλος πάντως έχουν δοκιμάσει την εξαιρετική ιρανική κουζίνα και ας μην έχουν πάει στην Τεχεράνη. Τι σημασία έχει άλλωστε.

Δε μπορώ να μην ξεχωρίσω τη φιγούρα του συμπαθέστατου Παναγιώτη Λαφαζάνη ο οποίος πήγε στην πορεία κρατώντας ένα πορτρέτο του Αλί Χαμενεϊ του συγχωρεμένου.

Υπό την έννοια ότι είναι μια εικόνα που είδαμε συχνά τις τελευταίες ημέρες από τα διεθνή πρακτορεία με τις μαυροφορεμένες γυναίκες μέχρι τις κόρες των ματιών τους και κάποιους άλλους, στους δρόμους της Τεχεράνης.

Και προς τιμή του δηλαδή. Είμαι με τον Χαμενεϊ και το φωνάζω, λέει ο Λαφαζάνης.

Γιατί πήξαμε με τους «μακιγιαρισμένους» στην Ελλάδα που θέλουν να πουν πόσο αγαπούν και θαυμάζουν συγκεκριμένα καθεστώτα αλλά «πνίγονται» μέσα στα κοστούμια τους.

Επίσης δεν γνώριζα ότι ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης τιμά και σέβεται τόσο βαθιά τα θεοκρατικά καθεστώτα απανταχού της γης. Όσο ζεις, μαθαίνεις.