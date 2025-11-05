Ο λαρυγγισμός στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO; Το ζητά η Ελβετία και δεν έχει άδικο...

Περισσότερο από μια κραυγή του παρελθόντος, ο λαρυγγισμός - yodeling - είναι μια δημοφιλής μορφή τραγουδιού που έχει βρει τη θέση της στο διεθνές μουσικό λεξικό και συνεχίζει να ανθίζει στη χώρα καταγωγής της, την Ελβετία. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι τουλάχιστον 12.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε περίπου 780 ομάδες της Ελβετικής Ένωσης Λαρυγγισμού. Έτσι, λοιπόν, προτείνει τον λαρυγγισμό ως επίσημο υποψήφιο για ένταξη στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.



Η ταξινόμηση αυτή έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις τέχνες, τη χειροτεχνία, τις γνώσεις και τις παραδόσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά.

Η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημα αναγνωρισμένες γλώσσες: γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρομανικά. Ωστόσο, ορισμένοι, γράφει το euronews, όπως η Nadja Räss, θα ήθελαν να αναγνωριστεί ο λαρυγγισμός ως η πέμπτη γλώσσα.

«Για μένα, στην Ελβετία έχουμε τέσσερις γλώσσες, αλλά πιστεύω ότι στην πραγματικότητα έχουμε πέντε», δήλωσε η Räss, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης (HSLU), το οποίο πριν από περίπου επτά χρόνια έγινε το πρώτο ελβετικό πανεπιστήμιο που διδάσκει τον λαρυγγισμό.

«Σκεφτόμαστε τρόπους για να το μεταφέρουμε στο μέλλον. Και ένα από αυτά είναι να εισαγάγουμε τον λαρυγγισμό στο δημοτικό σχολείο», είπε η Räss. Πρόσθεσε, δε, ότι 20 Ελβετοί δάσκαλοι ξέρουν να τραγουδούν με αυτόν τον τρόπο και το δοκιμάζουν στις τάξεις τους.



«Ένας από τους στόχους της ζωής μου είναι, όταν πεθάνω, κάθε μαθητής στην Ελβετία να έχει έρθει σε επαφή με τον λαρυγγισμό κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», δήλωσε.



Ο πολιτιστικός οργανισμός του ΟΗΕ, με έδρα τη γαλλική πρωτεύουσα, αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του μέχρι το τέλος του έτους.