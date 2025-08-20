Ο Λαβρόφ απαντά για το φούτερ «ΕΣΣΔ»: «Δεν είναι ιμπεριαλισμός, είναι ιστορία και λίγο χιούμορ»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το περίφημο φούτερ με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης (CCCP), με το οποίο εμφανίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο που θα διέμενε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Η συντομογραφία ΕΣΣΔ (η ελληνική μετάφραση του CCCP, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) προκάλεσε αίσθηση.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αστειεύτηκε για την κίνηση αυτή, αποκαλώντας τον Λαβρόφ «ιμπεριαλιστή».

This is Lavrov’s imperialist “CCCP” message to the world as he comes to negotiate “peace”. Bumbling Trump doesn’t realise they are making a fool of him. pic.twitter.com/WpczUTcan5 — Spud (@MankyTattie) August 15, 2025

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις αντιδράσεις, στο περιθώριο συνέντευξής του.

«Δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, ούτε προσπάθεια αναβίωσης μιας ιμπεριαλιστικής νοοτροπίας», τόνισε ο Λαβρόφ. «Πρόκειται για ιστορία -και η ιστορία πρέπει να διαφυλαχθεί. Συμπεριλαμβανομένου, αν μου επιτρέπετε, ενός ελαφρού χιούμορ», ανέφερε.

Η καθόλου «σοσιαλιστική» τιμή του φούτερ

Ένα από τα σημεία που σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν η ιδιαίτερα υψηλή τιμή της μάρκας του συγκεκριμένου φούτερ, η οποία δεν συνάδει τόσο με... σοσιαλισμό.

Ο ιδρυτής της μάρκας Chelyabinsk, η οποία παράγει αυτά τα φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», δήλωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 10.990 ρούβλια (περίπου 118 ευρώ). Αυτό αναφέρει η «KP-Chelyabinsk».

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η επιλογή του υπουργού ήταν μια πραγματική έκπληξη για όλη την ομάδα.