Ο Λαβρόφ απαντά για το φούτερ «ΕΣΣΔ»: «Δεν είναι ιμπεριαλισμός, είναι ιστορία και λίγο χιούμορ»

Η τιμή του φούτερ πάντως, που σημειώνει πλέον ρεκόρ πωλήσεων, δεν είναι καθόλου «σοσιαλιστική».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ. Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το περίφημο φούτερ με τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης (CCCP), με το οποίο εμφανίστηκε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο που θα διέμενε κατά τη διάρκεια της συνάντησης Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Η συντομογραφία ΕΣΣΔ (η ελληνική μετάφραση του CCCP, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) προκάλεσε αίσθηση.

Μάλιστα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αστειεύτηκε για την κίνηση αυτή, αποκαλώντας τον Λαβρόφ «ιμπεριαλιστή».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στις αντιδράσεις, στο περιθώριο συνέντευξής του.

«Δεν υπάρχει ιμπεριαλισμός εδώ, ούτε προσπάθεια αναβίωσης μιας ιμπεριαλιστικής νοοτροπίας», τόνισε ο Λαβρόφ. «Πρόκειται για ιστορία -και η ιστορία πρέπει να διαφυλαχθεί. Συμπεριλαμβανομένου, αν μου επιτρέπετε, ενός ελαφρού χιούμορ», ανέφερε.

Η καθόλου «σοσιαλιστική» τιμή του φούτερ

Ένα από τα σημεία που σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν η ιδιαίτερα υψηλή τιμή της μάρκας του συγκεκριμένου φούτερ, η οποία δεν συνάδει τόσο με... σοσιαλισμό.

Ο ιδρυτής της μάρκας Chelyabinsk, η οποία παράγει αυτά τα φούτερ με την επιγραφή «ΕΣΣΔ», δήλωσε ότι το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 10.990 ρούβλια (περίπου 118 ευρώ). Αυτό αναφέρει η «KP-Chelyabinsk».

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία, η επιλογή του υπουργού ήταν μια πραγματική έκπληξη για όλη την ομάδα.

