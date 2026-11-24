Μια αναδρομή στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του πορείας έκανε ο Λευτέρης Πανταζής, καθώς θυμήθηκε τις πρώτες του προσπάθειες να καθιερωθεί στον χώρο της μουσικής, αποκαλύπτοντας περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία του και τον έκαναν να γελάσει ακόμη και σήμερα.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» και μοιράστηκε με τους παρουσιαστές άγνωστες και απολαυστικές ιστορίες από τη μακρόχρονη καριέρα του. Ανάμεσα στις ιστορίες που διηγήθηκε ήταν και εκείνη από την πρώτη φορά που επισκέφθηκε ένα νυχτερινό κέντρο, προκειμένου να τον ακούσουν να τον κρίνουν για τις φωνητικές του ικανότητες και να ξεκινήσει δουλειά.

«Με έστειλε ένας σε ένα σκυλάδικο στο Περιστέρι. Είναι η πρώτη μου επαφή με το τραγούδι. Πάω εκεί να με ακούσουν, το αφεντικό έχει μια μουστάκα τέτοια, έχει μια αλυσίδα και ένα όπλο εκεί. «Γεια σας, ο Χρήστος ο Λαδάς με έστειλε». Τραγουδάει εκεί η Πόπη Αστέρη. Αχ, Παναγίτσα μου! Μου λέει «κάτσε εκεί». Πάω εκεί, κάθομαι και περιμένω πότε θα με φωνάξουν να τραγουδήσω.

Το μαγαζί ήταν σαν V. Κάθισα σε μια γωνίτσα και περίμενα. Μπήκε μια παρέα, τέσσερα άτομα, με κάτι κεφάλια τέτοια, κάτι τέτοια, τέτοια. Λέω «γίγαντες, τι είναι αυτοί;». Γυμνασμένοι, μεγάλοι, κάθονται μπροστά μου. Τέσσερα ποτήρια γυάλινα ανάποδα, οι πάτοι ήταν τόσο χοντροί. Μου φάνηκε περίεργο που τους έβλεπα όλους αυτούς. Παλαιστές ήταν;», ανέφερε αρχικά ο Λευτέρης Πανταζής.

«Και δεν άκουγα τόσο πολύ αυτούς που τραγουδάνε, αλλά πρόσεχα τι κάνουν αυτοί. Ο ένας παίρνει ένα ποτήρι και το μάσαγε. Έφαγε το ποτήρι, παιδί μου, άφησε μόνο τον πάτο! Λέω «αυτός άμα έφαγε το ποτήρι, εμένα θα με καταπιεί που είμαι κρεατάκι. Τρόμαξα, σηκώθηκα σιγά σιγά να φύγω. Την ώρα που φτάνω στην πόρτα, ακούω «πού πας;» το αφεντικό. Λέω «στην τουαλέτα». Από το Περιστέρι στο Αιγάλεω, που έμενα, έφτασα σε πέντε λεπτά!». είπε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.