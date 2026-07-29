«Ο ΛεΜπρόν ήθελε να παίξει μαζί με τον Κάρι αλλά...» - Ο λόγος που δεν πήγε στους Γουόριορς

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, έβαλε τέλος στο «σίριαλ» σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Φιλαδέλφια Σίξερς.

Ο «βασιλιάς» όπως είναι λογικό, είχε αρκετές ομάδες που ενδιαφέρονταν για την απόκτηση του πρώην παίκτη των Λέικερς και μια από αυτές ήταν και οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο σύλλογος του Σαν Φρανσίσκο ευελπιστούσε να αποκτήσει τον Λεμπρόν, έτσι ώστε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό δίδυμο με τον Στεφ Κάρι, με σκοπό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Ωστόσο ο δημοσιογράφος του «ESPN», Άντονι Σλέιτερ αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν θα δούμε αυτό το δίδυμο. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται ο Λεμπρόν πράγματι ήθελε να συνυπάρξει συμπαίκτης με τον Κάρι, αλλά σε άλλη ομάδα, εξαιτίας του παρελθόντος που έχει με τον σύλλογο του Σαν Φρανσίσκο.

«ο ΛεΜπρόν θα ενδιαφερόταν περισσότερο να παίξει με τον Στεφ Κάρι κάπου αλλού μακριά από τους Γουόριορς»

«Είχα μια πηγή που μου είπε ότι πιστεύουν ότι ο ΛεΜπρόν θα ενδιαφερόταν περισσότερο να παίξει με τον Στεφ Κάρι κάπου αλλού μακριά από τους Γουόριορς παρά να πάει στους Γουόριορς, μόνο και μόνο λόγω της ιστορίας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλέιτερ.

Πιο αναλυτικά από το 2015 έως το 2018 ο «βασιλιάς» αντιμετώπιζε τους Γουόριορς κάθε χρόνο στους τελικούς του NBA, κερδίζοντας το πρωτάθλημα μόνο μια φορά το 2016. Έτσι για αυτόν τον λόγο ο Λεμπρόν δεν ήθελε να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφή, παρά την φιλία του με τον Κάρι.