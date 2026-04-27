Ο Λευκός Οίκος αλλάζει τα μέτρα ασφαλείας - Με αλεξίσφαιρο γιλέκο πλέον ο Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει νέα μέτρα ασφαλείας για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά από τρεις απόπειρες κατά της ζωής του τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο ανταποκριτής του Fox News, Peter Doocy, δήλωσε την Κυριακή 26 Απριλίου, ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις» στα υψηλότερα επίπεδα σχετικά με το αν «ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αρχίσει να φοράει αλεξίσφαιρη ζώνη σε μελλοντικές δημόσιες εκδηλώσεις».

Όπως διαβάζουμε στη News York Post, η συζήτηση εντάθηκε μετά το περιστατικό το Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα) στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ο ένοπλος Κόουλ Τόμας Άλεν επιχείρησε να παραβιάσει σημείο ελέγχου ασφαλείας και αντήλλαξε πυρά με πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε και αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.

Ο δράστης συνελήφθη επί τόπου, ενώ λίγα λεπτά πριν την επίθεση είχε αποστείλει ένα μανιφέστο στην οικογένειά του, στο οποίο ανέφερε ότι στόχος του ήταν ο Τραμπ και στελέχη της κυβέρνησης.

Επαναλαμβανόμενες απειλές

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών απειλών κατά της ζωής του Τραμπ.

Η πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όταν ο ένοπλος Τόμας Κρουκς άνοιξε πυρ από ταράτσα. Ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί, ενώ υπήρξαν θύματα μεταξύ των πολιτών. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Λίγους μήνες αργότερα, δεύτερος ένοπλος, ο Ράιαν Ρουθ, εντοπίστηκε σε θέση ελεύθερου σκοπευτή κοντά σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, όπου βρισκόταν ο τότε υποψήφιος πρόεδρος. Συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Αυστηροποιούνται τα μέτρα - Πολιτικό το δίλημμα

Η πιθανή χρήση αλεξίσφαιρου γιλέκου από τον Τραμπ θεωρείται ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης. Παράλληλα, εξετάζονται και ευρύτερες αλλαγές, όπως αυστηρότεροι έλεγχοι σε χώρους εκδηλώσεων, αναβάθμιση των πρωτοκόλλων της Μυστικής Υπηρεσίας και περιορισμός της άμεσης επαφής με το κοινό.

Η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας δεν είναι μόνο επιχειρησιακό ζήτημα, αλλά και πολιτικό. Η εικόνα ενός προέδρου που εμφανίζεται με αλεξίσφαιρο γιλέκο ενδέχεται να επηρεάσει την αντίληψη του κοινού και να ενισχύσει το αίσθημα ανασφάλειας.

Πάντως, μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις αλλαγές που εξετάζονται αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας του Τραμπ. Ωστόσο, η συχνότητα και η σοβαρότητα των απειλών καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι το πλαίσιο ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο θα αναθεωρηθεί.

