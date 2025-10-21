Ο Λευκός Οίκος απαντά για τον Diddy: Τι αναφέρει πηγή για τα σενάρια αποφυλάκισής του

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «ψευδές» ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δώσει χάρη στον ο Sean «Diddy» Combs,, ο οποίος καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για δύο κατηγορίες μεταφοράς με σκοπό την πορνεία.



Μια πηγή από τον Λευκό Οίκο δήλωσε στο TMZ ότι ο Τραμπ «διστάζει» να ακολουθήσει την απόφαση του για την μετατροπή της ποινής του Diddy. Και, ενώ οι συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ τον έχουν συμβουλεύει να μην προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, η πηγή ανέφερε ότι τελικά «ο Τραμπ θα κάνει ό,τι θέλει».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην Daily Mail ότι η είδηση ήταν εντελώς ψευδής. «Η είδηση του TMZ δεν ανταποκρίνεται σε καμία αλήθεια, κάτι που θα εξηγούσαμε ευχαρίστως αν είχαν επικοινωνήσει μαζί μας πριν δημοσιεύσουν την ψευδή είδηση. Ο πρόεδρος, και όχι ανώνυμες πηγές, είναι ο μόνος που αποφασίζει για τις χάρες και τις μετατροπές ποινών».

«Τα πηγαίναμε πολύ καλά»

Ο Diddy, ο οποίος απέφυγε μια ακόμη πιο μεγάλη ποινή όταν αθωώθηκε από πιο σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εκβιασμό, θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος αυτή την εβδομάδα, αν ο Τραμπ του χορηγήσει χάρη. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Diddy του έχει ζητήσει χάρη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με την Kaitlan Collins του CNN σχετικά με μια πιθανή χάρη για την πρώην σύντροφο του Τζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Τραμπ ανέφερε ότι «πολλοί άνθρωποι μου έχουν ζητήσει χάρη», συμπεριλαμβανομένου του Combs.

Στο παρελθόν, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ήταν απίθανο να χορηγήσει χάρη στον Combs, αναφέροντας: «Ήμουν πολύ φιλικός μαζί του, τα πηγαίναμε πολύ καλά και μου φαινόταν καλός τύπος. Δεν τον ήξερα καλά. Αλλά όταν έθεσα υποψηφιότητα, ήταν πολύ εχθρικός».

