Ο Λευκός Οίκος πόσταρε «πειραγμένη» φωτό διαδηλώτριας κατά της ICE: Με πιο «μαύρο» δέρμα και δάκρυα

Σε μια ξεκάθαρα προπαγανδιστική κίνηση, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία ψηφιακά επεξεργασμένη φωτογραφία γυναίκας που συνελήφθη σε διαμαρτυρία κατά της ICE στη Μινεσότα, κάνοντάς την να κλαίει γοερά αλλά «σκουραίνοντας» παράλληλα και το δέρμα της.

Η Νεκίμα Λέβι Άρμοστρονγκ ήταν ένα από τα τρία άτομα που συνελήφθησαν την Πέμπτη (22/1), εξαιτίας της συμμετοχής τους σε διαμαρτυρία που διέκοψε εκκλησιαστική λειτουργία στο Σαιντ Πωλ της Μινεσότα την περασμένη Κυριακή.

Οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι ένας από τους πάστορες, ο Ντέιβιντ Ίστεργουντ, ήταν ο υπηρεσιακός διευθυντής πεδίου του τοπικού τμήματος της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης, στο Σαιντ Πωλ.

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μποντάι, ανακοίνωσε τις συλλήψεις στα social media το πρωί της Πέμπτης. Λίγη ώρα μετά, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τη σύλληψη, στην οποία η Άρμοστρονγκ φαίνεται πιασμένη με χειροπέδες και ψύχραιμη.

Ωστόσο, μισή ώρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μία εντελώς διαφορετική φωτογραφία από την ίδια σύλληψη, στην οποία η Άρμοστρονγκ εμφανίζεται να κλαίει δραματικά και με πιο «μαύρο» δέρμα. Η εικόνα αναδημοσιεύτηκε μάλιστα από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ.

«Τα memes θα συνεχιστούν»

Η ψηφιακή αλλοίωση, σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, είναι προφανής. Συγκρίνοντας τις δύο εικόνες, διαπιστώθηκε ότι ο αστυνομικός και στις δύο περιπτώσεις είναι ακριβώς στην ίδια θέση, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για την ίδια φωτογραφία. Υπάρχουν και άλλες ομοιότητες μεταξύ των δύο εικόνων. Ένα άγνωστο άτομο φαίνεται στο ίδιο σημείο πίσω από την συλληφθείσα. Το χέρι του αστυνομικού φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την πλάτη της Άρμοστρονγκ, ακριβώς στην ίδια θέση.

Σε ερώτηση αν η φωτογραφία είχε τροποποιηθεί ψηφιακά, ο Λευκός Οίκος απάντησε στέλνοντας μια ανάρτηση του Κέιλαν Ντορ, του αναπληρωτή διευθυντή επικοινωνίας.

«ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ προς τους ανθρώπους που αισθάνονται την ανάγκη να υπερασπιστούν αντανακλαστικά τους δράστες ειδεχθών εγκλημάτων στη χώρα μας, μοιράζομαι μαζί σας αυτό το μήνυμα: Η επιβολή του νόμου θα συνεχιστεί. Τα memes θα συνεχιστούν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», αναφέρει ο Κέιλαν Ντορ στο X.

Υπολογίζεται ότι ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X, ο οποίος έχει περίπου 3,5 εκατομμύρια ακολούθους, έχει κάνει τουλάχιστον 14 αναρτήσεις με τεχνητή νοημοσύνη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.