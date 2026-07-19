Ο Λιονέλ Μέσι συγκινεί στο «αντίο» του λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ 2026 ρίχνει αυλαία απόψε Κυριακή (19/7, 22:00) στο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, με τη «μάχη» ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία.

Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του φτάνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και απέχουν 90 λεπτά και κάτι παραπάνω από το 4ο αστέρι της ιστορίας τους και το δεύτερο σερί Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ήρθε η ώρα για το «Last dance»;

Ο «Πούλγκα» στα 39 του πλέον φαίνεται πως είναι έτοιμος να φορέσει για τελευταία φορά την φανέλα της «αλπισελέστε» και έσπευσε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες, προπονητές και τον κόσμο της πατρίδας του για την αγάπη και την στήριξη που δίνουν σε όλη αυτή την διαδρομή.

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.



Vamos Argentina».