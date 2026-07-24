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Ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε με την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, μια μεταγραφή που την ήθελε πολύ ο ίδιος και τον έκανε να γίνει, μεταξύ άλλων, ο πιο ακριβός Έλληνας ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Ο διεθνής επιθετικός φαίνεται πως ταιριάζει «γάντι» στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος τον επέλεξε για συγκεκριμένους λόγους.

Ο 24χρονος συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος στην ιστορία της Κλάμπ Μπρίζ, καθώς σε 36 αγώνες σκόραρε 17 γκολ και μοίρασε 23 ασίστ. Συνολικά είχε 51 γκολ σε 52 ματς, ενώ συμμετείχε σε 40 γκολ της Μπρίζ, περισσότερο από κάθε ποδοσφαιριστή στο πρωτάθλημα. Μάλιστα τα στατιστικά του συγκριτικά με όλους τους υπόλοιπους επιθετικούς του Βέλγικου πρωταθλήματος μιλάνε από μόνα τους, καθώς ο Τζόλης ήταν ο πιο δημιουργικός παίκτης, δημιουργώντας 135 ευκαιρίες, από τις οποίες οι 52 ήταν από στατικές φάσεις.

Πηγή: theanalyst.com

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον ποδοσφαιριστή που αντικαθιστά, τον Λεάντρο Τροσάρ, καθώς και οι δυο δεξιοπόδαροι μεσοεπιθετικοί αγωνίζονται κατά βάση στα αριστερά ώστε να συγκλίνουν, ενώ μπορούν να αγωνιστούν και δεξιά, πίσω από τον επιθετικό, αλλά και στην «αιχμή του δόρατος» υπό συνθήκες. Γενικά και την περσινή σεζόν ο Τζόλης χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές θέσεις, έχοντας διαφορετικό ρόλο σε κάθε μια από αυτές.

Πηγή: theanalyst.com

Το παραγωγικό «υπερόπλο» στην φαρέτρα του Αρτέτα

Χωρίς αμφιβολία, τα νούμερα που έκανε την περασμένη σεζόν ο Τζόλης δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Αρτέτα και τους ανθρώπους της Άρσεναλ, παρόλο που τα έκανε σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης δυναμικότητας από την Premier League. Ο Ισπανός προπονητής έχει χτίσει μια ομάδα, που όπως είδαμε και πέρσι, το δυνατότερό της σημείο είναι οι στατικές φάσεις. Σε μια τέτοια ομάδα ο Χρήστος Τζόλης φαντάζει ως «πυρηνικό όπλο», καθώς το ταλέντο του στην δημιουργία και ειδικά από στατικές φάσεις ήταν σίγουρα ένα στοιχείο που έπεισε τους ανθρώπους των «κανονιέρηδων». Συγκεκριμένα, αξίζει να αναφέρουμε, πως δυο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ μαζί δημιούργησαν λιγότερες ευκαιρίες από στημένα, από ότι ο Τζόλης. Ο λόγος για τους Ντέκλαν Ράις, ο οποίος δημιούργησε 27 και ο Μπουκάγιο Σάκα που δημιούργησε 12. Και αν σκεφτεί κανείς τι μπορεί να συμβεί αν «βρεθούν» στον αγωνιστικό χώρο με τον «προικισμένο» σωματοδωμικά Γκιόκερες, αλλά και τους Γκάμπριελ και Σαλιμπά που είναι εκτελεστές στις στατικές φάσεις, τότε θα μιλάμε για μια ομάδα ασταμάτητη στον αέρα.

Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League πιο έτοιμος από ποτέ, έχοντας αγωνιστεί σε μερικά δυνατά πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Μπορεί το βέλγικο πρωτάθλημα να μην είναι από τα καλύτερα (είναι το 8ο δυσκολότερο στην Ευρώπη) όμως με την φανέλα της Μπρίζ έδειξε την αξία του αγωνιζόμενος και στο Champions League, εκεί που απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Η Άρσεναλ του δίνει την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στους επικρητές του, που έλεγαν πως τότε, τον μακρινό Αύγουστο του 2021 που αποκτήθηκε από την Νόριτς, ότι δεν κάνει για αυτό το επίπεδο. Πλέον ο σημερινός ώριμος, εξελιγμένος και έμπειρος Χρήστος Τζόλης έχει την ευκαιρία να αποδείξει πως όχι μόνο κάνει, αλλά αυτό είναι και το επίπεδο που του αρμόζει να είναι.

23 - Across Europe's top 10 leagues in 2025-26, Christos Tzolis recorded the most assists of any player (23)



🇬🇷🥇 The Greece international ranked top for successful crosses in the Belgian top-flight in 2025-26 (97) — Opta.



Welcome to The Arsenal. pic.twitter.com/Q0krC8q5eB — HF World (@hfworld_) July 23, 2026