Ο λόγος που ο Χάαλαντ βάζει το όνομα της μητέρας του στην φανέλα όταν παίζει με την εθνική

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι αδιαμφισβητητα ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, αν όχι ο καλύτερος. Το ταλέντο του με την μπάλα, το σκοράρισμα αλλά και τα σωματοδομικά του χαρακτηριστικά τον κάνουν να είναι ένα κανονικό αθλητικό «κτήνος».

Ο αρχισκόρερ της εθνικής Νορβηγίας παρόλο που είναι ένας σταρ, δεν ξεχνά ποτέ τους ανθρώπους του και παραμένει πάντα ταπεινός. Ενώ όλοι γνωρίζουν τον πατέρα του, ως πρώην ποδοσφαιριστή, ο 25χρονος φροντίζει να θυμίζει ότι και η μητέρα του έπαιξε εξίσου σημαντικό ρόλο για το τι άνθρωπος αλλά και αθλητής έχει γίνει.

Al jugar en la selección, Erling Haaland le hizo una petición especial a la Federación: que incluyeran el apellido "Braut" en su camiseta. Por eso es Braut Haaland.



Braut el apellido de su madre Marita, que fue atleta profesional, múltiple campeona de heptatlón en Noruega.… pic.twitter.com/iPE687lP7L — Juez Central (@Juezcentral) July 6, 2026

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι υποβάλλει ένα συγκεκριμένο αίτημα στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας κάθε φορά που δέχεται κλήση, στο οποίο ζητά να αναγράφεται πίσω στην φανέλα του το όνομα «Braut» πριν το «Haaland». Το «Braut» είναι το πατρικό όνομα της μητέρας του, Μαρίτα, η οποία ήταν επίσης αθλήτρια και πολλές φορές πρωταθλήτρια Νορβηγίας στο έπταθλο. Ο ίδιος ο Χάαλαντ έχει πει επανειλλημένα πως την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την κληρονόμησε από τον πατέρα του, όμως τόνισε πως την πειθαρχία, την δύναμη και την τρομερή αθλητικότητα που έχει του τα έχει δώσει η μητέρα του, με αποτέλεσμα αυτός ο συνδυασμός να τον κάνει πραγματικά έναν τρομερά επικίνδυνο και προικισμένο επιθετικό. Μάλιστα πολλοί συμπατριώτες του τον γνωρίζουν ως «Braut Haaland», όπως βλέπουν δηλαδή το όνομα στην φανέλα της εθνικής τους ομάδας.

Ο Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το τρομερό ταλέντο του. Ταλέντο έχουν πολλοί. Αλλά και για την ταπεινή προσωπικότητα του και τον αγνό χαρακτήρα του. Στοιχεία που σπανίζουν στους σημερινούς ποδοσφαιριστές.