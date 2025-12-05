Ο Λουδάρος νιώθει αδικημένος επαγγελματικά και ο Παπανώτας ξεσπά: Αδικημένος με 10 χιλιάρικα το μήνα;

Ο Αντώνης Λουδάρος νιώθει αδικημένος, όσον αφορά στις οικονομικές απολαβές που είχε από κάποιες δουλειές που έκανε στο παρελθόν και το κατέθεσε στην συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Status».

«Είμαι αδικημένος. Εγώ με αδίκησα, οι άλλοι είπαν "αφού αδικεί εκείνος τον εαυτό του, γιατί να μην τον αδικήσουμε και εμείς;". Πάντα ήμουν συγκαταβατικός. Δεν είχα πλάτες από πίσω μου, δεν είχα κανέναν. Ήμουν εγώ μόνος μου, ο μπαμπάς μου ο τορναδόρος και η μαμά μου έκανε οικιακά. Έχω κάνει δουλειές που δεν θα έπρεπε να τις έχω κάνει, δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε να ζήσω» εξομολογήθηκε.

Και ο Δημήτρης Παπανώτας αντέδρασε, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα στην εκπομπή «Happy Day». «Ότι αδικήθηκε που έπαιρνε τα πενταπλάσια από εμάς που δεν ήμασταν αδικημένοι, μην τρελαθώ κιόλας. Ποια πενταπλάσια, δεκαπλάσια. Αν βάζουμε τον πήχη του αδικημένου στα 10 χιλιάρικα το μήνα, άρα εμείς είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Δύο σεζόν αυτά τα λεφτά; Εγώ τα έχω βγάλει σε όλη μου την καριέρα. Δύο σεζόν, 24 επί 10».