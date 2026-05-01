Ο Μαίκ Τζέιμς δεν την «γλίτωσε» παρότι εμφανίστηκε μετανιωμένος - Η τιμωρία του
Ο Μάικ Τζέιμς έδειξε μετανιωμένος μετά την αποβολή του και τις χειρονομίες προς τους διαιτητές και η EuroLeague τον τιμώρησε «ελαφρά».
Ο Ολυμπιακός κατάφερε με το εκπληκτικό του 2ο δεκάλεπτο να χαλάσει εντελώς το «μυαλό» των Μονεγάσκων και επικράτησε «εύκολα» με 94-64 κάνοντας το 2-0, για τα Playoffs της EuroLeague.
Από την άλλη, ο Μάικ Τζέιμς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μετά από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτήτές, αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές.
Ο γκαρντ της Μονακό βέβαια με ποστ στα Social media είπε ότι αν και είναι δύσκολο γι΄ αυτόν θα σταματήσει να ασχολείται με τους διαιτητές γιατί με αυτό που έκανε δε βοήθησε την ομάδα του.
«Στραμμένο» πλέον το μυαλό του στο επόμενο παιχνίδι της σειράς, την Τρίτη (5/5, 20:45) στο Μόντε Κάρλο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικάνος
«Δεν θα μιλάω πλέον στους διαιτητές για αποφάσεις. Θα είναι δύσκολο έργο για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι πιθανότατα τελείωσε, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα πιο εύκολο. Πρέπει να τα πάω καλύτερα. Επιστροφή στη σειρά αγώνων».
Η τιμωρία της Euroleague
«Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της AS Μονακό, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα για τη συμπεριφορά του μετά την αποβολή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού Πειραιώς και της AS Μονακό, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η αποβολή ενός αγώνα είναι υπό όρους και θα εκτελεστεί σε περίπτωση που ο παίκτης διαπράξει νέα παράβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Πειθαρχικού Κώδικα».