«Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Έπσταϊν», υποστηρίζει ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland

Ο Νταν Ριντ (Dan Reed), δημιουργός του πολυσυζητημένου ντοκιμαντέρ του 2019 για τον Μάικλ Τζάκσον, «Leaving Neverland», εξαπολύει πυρά κατά της νέας βιογραφικής ταινίας, κατηγορώντας την ότι αποσιωπά πλήρως τις καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του σταρ, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης τον συγκρίνει με τον Τζέφρι Επστάιν.

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή «Michael», σε σκηνοθεσία Αντουάν Φούκουα, έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή και απέσπασε εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 96% στο Rotten Tomatoes από περισσότερες από 1.000 αξιολογήσεις, παρότι οι κριτικές ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητικές. Η ταινία ακολουθεί την πορεία του «Βασιλιά της Ποπ» από την εποχή των Jackson 5 μέχρι την καθιέρωσή του ως παγκόσμιο είδωλο τη δεκαετία του ’80, εστιάζοντας έως περίπου το 1988 και αφήνοντας εκτός τις μεταγενέστερες κατηγορίες που ο ίδιος αρνήθηκε και για τις οποίες αθωώθηκε.

Ο Ριντ εκφράζει έντονες αντιρρήσεις για την προσέγγιση της ταινίας γύρω από τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», επισημαίνοντας ότι απουσιάζει κάθε αναφορά στις σοβαρές καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πώς μπορείς να πεις μια αυθεντική ιστορία για τον Μάικλ Τζάκσον χωρίς να αναφέρεις ποτέ το γεγονός ότι κατηγορήθηκε σοβαρά για κακοποίηση παιδιών;».

«Οι άνθρωποι δεν νοιάζονται που ήταν παιδόφιλος»

Σε πιο αιχμηρό ύφος συνέχισε: «Λέει ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται που ήταν παιδόφιλος. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλώς δεν νοιάζονται. Πιστεύω ότι πολλοί απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους. Και εκτός αν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά βίντεο του Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα 7χρονο παιδί, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό για να αλλάξει γνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους».

Ο ίδιος υπογράμμισε επίσης: «Το “Leaving Neverland” έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν: αν φέρεις μια αγωγή, δεν παίρνεις χρήματα μέχρι να κερδίσεις στο δικαστήριο. Και όταν κερδίζεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποδείξει την υπόθεσή σου».

Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη της ταινίας, σημείωσε: «Για τον Αντουάν Φουκουά να κατηγορεί ανθρώπους για αρπαγή χρημάτων είναι κάπως ειρωνικό. Μου φαίνεται ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ταινία απλώς βγάζουν χρήματα».

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Αν κάποιος κερδίζει χρήματα, αυτό είναι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον και οι άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτή τη βιογραφική ταινία. Οι Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σάφτσουκ δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεντ από τις κατηγορίες τους».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ανέφερε: «Ο Τύπος φαίνεται να στηρίζει τον “μηχανισμό” Τζάκσον. Η περιουσία και η βάση των θαυμαστών του έχουν πάντα διασφαλίσει ότι η κριτική συνοδεύεται από επιθέσεις και δυσφήμιση. Υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να κερδηθούν από οποιαδήποτε σύνδεση με το brand του Τζάκσον».

Κλείνοντας, τόνισε: «Αν μπορείς να συμμετέχεις στην επιτυχία αυτής της ταινίας, τότε αυτό είναι καλό για εσένα. Πολλοί θα αγνοήσουν τυχόν ενστάσεις και θα πουν απλώς ότι είναι μια καλή μουσική ταινία, παραβλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Από την πλευρά του, ο Αντουάν Φουκουά απάντησε στις επικρίσεις, δηλώνοντας: «Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν άσχημα πράγματα για χρήματα».