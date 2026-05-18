Ο Μάιος δεν δείχνει ακόμη το καλοκαιρινό του πρόσωπο - Άστατος καιρός την Τρίτη

Ψυχρή λίμνη που θα στροβιλίζεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη για ημέρες, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άστατο καιρό στη χώρα μας ειδικά τις θερμές ώρες της ημέρας μέχρι και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Την Τρίτη (19/5), αρχικά το πρωί θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τη δυτική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, το εσωτερικό της Ηπείρου, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θράκη και τα ορεινά της βόρειας Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Πιο έντονα και εκτεταμένα φαινόμενα με χαλάζι αναμένονται σε Θεσσαλία και δυτική Μακεδονία.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και τοπικά στο νοτιοδυτικό 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα στους 21-23 και στην υπόλοιπη στους 23-26οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και πρώτα στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν μπόρες, ενώ το βράδυ θα βρέξει τοπικά και στον υπόλοιπο νομό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14-24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 και στα δυτικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 oC, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Την Τετάρτη (20/5) θα περιοριστεί η αστάθεια το πρωί στο Αιγαίο και πολύ μεμονωμένα στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ από την Πέμπτη και κυρίως στη συνέχεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.