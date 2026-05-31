Ο Μάιος ολοκληρώνεται με Πανσέληνο: Πώς επηρεάζεται το ζώδιο σου;

Ο Μάιος ολοκληρώνει τον κύκλο του με μία δεύτερη υπέρλαμπρη πανσέληνο – την τελευταία της Άνοιξης- στο ζώδιο του Τοξότη η οποία και σχηματίζεται σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου 2026. Είναι ένα φεγγάρι που βγάζει αλήθειες στο φως και αλλάζει τα «πιστεύω» που διατηρούσαμε μέχρι σήμερα. Στο φεγγάρι αυτό βλέπουμε την συμμετοχή του Κρόνου από τον Κριό που σχηματίζει τρίγωνο με τα φώτα, η όψη αυτή δηλώνει πως το πλήρωμα του χρόνου φέρνει την κορύφωση και την ολοκλήρωση σε καταστάσεις που έχουν ωριμάσει. Για κάποιους εκπροσώπους του ζωδιακού αυτό το φεγγάρι θα φέρει την δικαίωση σε μία υπόθεση που τους ταλάνιζε καιρό. Άλλοι εκπρόσωποι του ζωδιακού, θα πάρουν τελικές αποφάσεις για την πορεία και το μέλλον τους! Τα ζώδια που επηρεάζονται άμεσα από αυτή την Πανσέληνο είναι οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες που έχουν γεννηθεί από 30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου, 1 έως 5 Σεπτεμβρίου, 1 έως 5 Δεκεμβρίου και 28 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου αντίστοιχα. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι Κριοί και οι Λέοντες που έχουν γεννηθεί από 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου και 1 έως 5 Αυγούστου.

Κριός – Το φεγγάρι της δικαίωσης

Ο Μάιος ολοκληρώνει σήμερα τον κύκλο του με ένα ολόγιομο φεγγάρι στο ζώδιο του Τοξότη, όπου για σένα ειδικά λειτουργεί θετικά φίλε μου Κριέ, καθώς σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο από το ζώδιο σου! Για σήμερα Κυριακή λοιπόν κορυφώνεται και ολοκληρώνεται μία απόφαση για ένα μεγάλο σχέδιο, είτε αυτό αφορά ταξίδι, είτε εργασία, νομική υπόθεση, σπουδές … Είσαι πιο ώριμος και συνειδητοποιημένος και μπορείς να κατευθύνεις την ζωή σου σε ένα πιο σταθερό πλαίσιο! Σιγουρεύεσαι και δικαιώνεσαι για κάτι που προσπαθούσες καιρό!

AstroTip: Η υπομονή πάντα ανταμείβεται!

Ταύρος – Οικονομικές αποφάσεις και ξεκαθαρίσματα

Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα αγαπητέ μου Ταύρε με την Πανσέληνο στο ζώδιο του Τοξότη να φωτίζει οικονομικά ζητήματα, εκκρεμότητες αλλά και βαθύτερες συναισθηματικές σου ανάγκες. Η σημερινή Κυριακή λειτουργεί αποκαλυπτικά και σε βοηθά να καταλάβεις πιο ξεκάθαρα τι αξίζει να κρατήσεις και τι όχι, είτε αυτό αφορά μία οικονομική υπόθεση είτε μία σχέση που σε είχε κουράσει ψυχολογικά. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να πάρεις ώριμες αποφάσεις και να κλείσεις έναν κύκλο που σε πίεζε εδώ και καιρό. Κάτι σταθεροποιείται και σε κάνει να νιώθεις πιο ασφαλής.

AstroTip: Άφησε πίσω ό,τι δεν σου προσφέρει πλέον ηρεμία και σταθερότητα.

Δίδυμοι – Σχέσεις που αλλάζουν μορφή

Η σημερινή Πανσέληνος απέναντί σου φίλε μου Δίδυμε ολοκληρώνει έναν σημαντικό κύκλο στις σχέσεις, στις συνεργασίες αλλά και στις προσωπικές σου επαφές. Για σήμερα Κυριακή γίνονται πιο ξεκάθαρα τα συναισθήματα, οι ανάγκες αλλά και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις για ανθρώπους που έχουν σημαντική θέση στη ζωή σου. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό λειτουργεί υποστηρικτικά και σε βοηθά να βάλεις πιο σταθερές βάσεις σε μία σχέση ή συνεργασία που αξίζει πραγματικά να συνεχιστεί. Παράλληλα, απομακρύνεσαι πιο συνειδητοποιημένα από καταστάσεις που δεν έχουν πλέον προοπτική.

AstroTip: Μην φοβηθείς να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις πραγματικά από τους άλλους.

Καρκίνος – Κλείσιμο εκκρεμοτήτων και νέα οργάνωση

Ο Μάιος ρίχνει την αυλαία του σήμερα Καρκίνε μου με την Πανσέληνο στον Τοξότη να φέρνει κορυφώσεις σε θέματα δουλειάς, καθημερινότητας αλλά και υποχρεώσεων που σε είχαν κουράσει το τελευταίο διάστημα. Η σημερινή Κυριακή σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σημαντικές εκκρεμότητες και να πάρεις αποφάσεις που θα κάνουν τη ζωή σου πιο σταθερή και λειτουργική. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σε ωθεί να λειτουργήσεις ώριμα και υπεύθυνα απέναντι σε επαγγελματικά αλλά και προσωπικά ζητήματα. Κάτι ολοκληρώνεται και σου επιτρέπει να νιώσεις πιο ασφαλής για τα επόμενα βήματά σου.

AstroTip: Οργάνωσε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτεραιότητές σου.

Λέων – Χαρά, επιβεβαίωση και συναισθηματική πληρότητα

Η Πανσέληνος που σχηματίζεται σήμερα αγαπητέ μου Λέοντα λειτουργεί αρκετά θετικά για σένα και φέρνει εξελίξεις που σε γεμίζουν χαρά, αισιοδοξία αλλά και μεγαλύτερη πίστη στον εαυτό σου. Για σήμερα Κυριακή ολοκληρώνεται μία αισθηματική υπόθεση, ένα δημιουργικό σχέδιο ή μία προσπάθεια που είχες επενδύσει συναισθηματικά και τώρα φαίνεται πως αποδίδει καρπούς. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σου δίνει σταθερότητα, ωριμότητα αλλά και την ικανότητα να πάρεις αποφάσεις που θα έχουν θετική προοπτική στο μέλλον. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει πιο συνειδητοποιημένα για σένα.

AstroTip: Εμπιστεύσου περισσότερο τη δύναμη και την αξία σου.

Παρθένος – Αποφάσεις για σπίτι και οικογένεια

Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα αγαπητέ μου Παρθένε με την Πανσέληνο στον Τοξότη να φωτίζει ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια αλλά και την προσωπική σου σταθερότητα. Για σήμερα Κυριακή κορυφώνεται μία οικογενειακή υπόθεση ή μία απόφαση που σκεφτόσουν εδώ και καιρό και τώρα αισθάνεσαι πιο έτοιμος να τη διαχειριστείς ώριμα και συνειδητοποιημένα. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά, τις υποχρεώσεις αλλά και τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Κλείνεις έναν κύκλο που σε είχε κουράσει ψυχολογικά και ανοίγεις έναν πιο σταθερό δρόμο μπροστά σου.

AstroTip: Δώσε χώρο μόνο σε ανθρώπους που σου προσφέρουν πραγματική ασφάλεια.

Ζυγός – Ειδήσεις και ξεκαθαρίσματα σχέσεων

Η σημερινή Πανσέληνος φίλε μου Ζυγέ κορυφώνει εξελίξεις στις επικοινωνίες, στις επαφές αλλά και σε συζητήσεις που περίμενες καιρό να γίνουν. Για σήμερα Κυριακή μία πληροφορία, μία μετακίνηση ή μία συνάντηση μπορεί να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο που βλέπεις μία προσωπική ή επαγγελματική κατάσταση. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό λειτουργεί σταθεροποιητικά στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου και σε βοηθά να πάρεις ώριμες αποφάσεις για ανθρώπους που αξίζει να παραμείνουν δίπλα σου. Κάτι ξεκαθαρίζει και σε ανακουφίζει ψυχολογικά.

AstroTip: Άκου προσεκτικά όσα λέγονται σήμερα γιατί κρύβουν σημαντικά μηνύματα.

Σκορπιός – Οικονομική σταθεροποίηση και συνειδητοποιήσεις

Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα Σκορπιέ μου με την Πανσέληνο στον Τοξότη να φέρνει κορυφώσεις γύρω από οικονομικά, έσοδα αλλά και υποθέσεις που αφορούν την προσωπική σου ασφάλεια. Για σήμερα Κυριακή φαίνεται πως συνειδητοποιείς τι πραγματικά αξίζει να επενδύσεις, είτε αυτό αφορά χρήματα είτε συναισθήματα και ανθρώπους. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σου επιτρέπει να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά σου, ενώ παράλληλα σου δίνει την ωριμότητα να αφήσεις πίσω ό,τι σε εξαντλούσε. Ένα νέο αίσθημα σταθερότητας αρχίζει να χτίζεται.

AstroTip: Εμπιστεύσου περισσότερο τις δυνατότητές σου και μην αμφιβάλλεις για την αξία σου.

Τοξότης – Μία Πανσέληνος που αλλάζει τα δεδομένα σου

Η Πανσέληνος που κορυφώνεται σήμερα στο ζώδιό σου αγαπητέ μου Τοξότη σηματοδοτεί το τέλος ενός σημαντικού προσωπικού κύκλου και σε βοηθά να δεις πιο ξεκάθαρα τι χρειάζεται να αλλάξει στη ζωή σου. Για σήμερα Κυριακή αισθάνεσαι πιο δυνατός, πιο ώριμος αλλά και πιο αποφασισμένος να προχωρήσεις μπροστά αφήνοντας πίσω καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πλέον. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό λειτουργεί υποστηρικτικά και σου δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσεις μία σχέση, ένα σχέδιο ή μία προσωπική επιλογή που έχει προοπτική. Ήρθε η στιγμή να εμπιστευτείς τον εαυτό σου περισσότερο.

AstroTip: Μην φοβηθείς να κλείσεις οριστικά ό,τι δεν ταιριάζει πια με αυτό που είσαι σήμερα.

Αιγόκερως – Εσωτερική ολοκλήρωση και ηρεμία

Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα αγαπητέ μου Αιγόκερε με την Πανσέληνο στον Τοξότη να σε βάζει σε μία πιο εσωτερική και συναισθηματική διαδικασία ξεκαθαρίσματος. Για σήμερα Κυριακή φαίνεται πως ολοκληρώνεται μέσα σου ένας κύκλος άγχους, φόβου ή αβεβαιότητας και αισθάνεσαι πιο έτοιμος να αφήσεις πίσω καταστάσεις που σε είχαν κουράσει ψυχικά. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να βρεις ξανά σταθερότητα μέσα από το σπίτι, την οικογένεια αλλά και μέσα από ανθρώπους που λειτουργούν υποστηρικτικά απέναντί σου. Η μέρα σε ωθεί να ακούσεις περισσότερο τη διαίσθησή σου και λιγότερο τις ανασφάλειες σου.

AstroTip: Μερικές απαντήσεις έρχονται μόνο όταν επιτρέπεις στον εαυτό σου να ηρεμήσει.

Υδροχόος – Νέοι στόχοι και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις

Η σημερινή Πανσέληνος φίλε μου Υδροχόε φωτίζει το κοινωνικό σου περιβάλλον, τις φιλίες αλλά και τα σχέδια που έχεις για το μέλλον. Για σήμερα Κυριακή ολοκληρώνεται μία κατάσταση που αφορούσε μία συνεργασία, μία φιλία ή έναν προσωπικό στόχο και τώρα μπορείς να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό λειτουργεί σταθεροποιητικά στις αποφάσεις και στις επαφές σου, βοηθώντας σε να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματα σου. Κάποια σχέδια αποκτούν πλέον πιο σοβαρή και ρεαλιστική βάση.

AstroTip: Επένδυσε χρόνο και ενέργεια μόνο σε ανθρώπους που αποδεικνύουν την αξία τους.

Ιχθύες – Κορυφώσεις και σημαντικές αποφάσεις

Ο Μάιος ολοκληρώνεται σήμερα αγαπητέ μου Ιχθύ με την Πανσέληνο στον Τοξότη να φέρνει εξελίξεις και κορυφώσεις κυρίως σε επαγγελματικά ζητήματα αλλά και σε θέματα που αφορούν την πορεία και τη θέση σου. Για σήμερα Κυριακή φαίνεται πως μία προσπάθεια ολοκληρώνεται ή μία απόφαση ωριμάζει μέσα σου και τώρα μπορείς να δεις πιο ξεκάθαρα ποια κατεύθυνση θέλεις να ακολουθήσεις. Το τρίγωνο της Πανσελήνου με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να κινηθείς πιο οργανωμένα και υπεύθυνα απέναντι σε οικονομικά αλλά και επαγγελματικά ζητήματα. Μία νέα σταθερότητα αρχίζει να χτίζεται σταδιακά γύρω σου.

AstroTip: Εμπιστεύσου τις δυνατότητές σου και μην φοβηθείς να αναλάβεις ευθύνες.