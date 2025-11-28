Ο Μακρόν απαγορεύει τα κινητά στα Λύκεια της χώρας - «Το σχολείο είναι για να αλληλεπιδράς»

Την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων από τη νέα σχολική χρονιά ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Στόχος της νέας πολιτικής είναι να περιοριστεί η έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο αλλά και η αυξανόμενη βία που παρατηρείται στους ανήλικους.

«Το σχολείο είναι ένα μέρος όπου μαθαίνεις και αλληλεπιδράς», υποστήριξε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, τονίζοντας τους κινδύνους του εθισμού στις οθόνες. «Νομίζω ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό πρόληψης, υποστήριξης και απαγόρευσης, και θα το εφαρμόσουμε σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα ονομάζεται «Τηλέφωνα σε Παύση» και προορίζεται για γυμνάσια με τον Μακρόν να σημειώνει πως ήδη αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα το έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή. «Λειτουργεί αρκετά καλά, επειδή είναι εθνική γραμμή και αυτό αναγνωρίζεται».

Πριν από τρεις ημέρες, η βουλευτής Λορ Μίλερ είχε ήδη προτείνει ένα νομοσχέδιο με στόχο την «επέκταση της απαγόρευσης χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, υπό τους ίδιους όρους όπως και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα».

Κατά την ίδια ομιλία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την πρόθεσή του να εισαγάγει τη δυνατότητα συνοπτικής νομικής δράσης κατά «ψευδών πληροφοριών» ή «πληροφοριών που δυσφημούν» την αξιοπρέπεια ενός ατόμου και διαδίδονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας τον άμεσο αποκλεισμό τους.

«Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποίησα μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας σχετικά με τον πόλεμο πληροφοριών, όπου ζήτησα από την κυβέρνηση να μου υποβάλει έκθεση μέχρι το τέλος του έτους», δήλωσε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια συζήτησης με αναγνώστες των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης του ομίλου Ebra στο Mirecourt, στην περιοχή Vosges. Διευκρίνισε ότι ήθελε να κατοχυρώσει αυτή τη νέα συνοπτική νομική δράση στο «γαλλικό δίκαιο» το συντομότερο δυνατό.