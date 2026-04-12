Μακρόν και Μερτς κάλεσαν τον Μαγιάρ: Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Ουγγαρίας στις αξίες της Ευρώπης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον μεγάλο νικητή των εθνικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μαγιάρ, είχε το βράδυ της Κυριακής 12 Απριλίου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κ. Μακρόν κάλεσε τον νεοεκλεγέντα Ούγγρο πρωθυπουργό για να τον συγχαρεί. Σε μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, ο Μακρόν ανέφερε ότι «Μόλις μίλησα με τον Πέτερ Μαγιάρ για να τον συγχαρώ για τη νίκη του στην Ουγγαρία! Η Γαλλία χαιρετίζει τη νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής, τη δέσμευση του ουγγρικού λαού στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δέσμευση της Ουγγαρίας στην Ευρώπη. Ας προχωρήσουμε μαζί προς μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη, για την ασφάλεια της ηπείρου μας, την ανταγωνιστικότητά μας και τη δημοκρατία μας».

Μερτς: Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και ενωμένη Ευρώπη

Από το Βερολίνο, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συνεχάρη επίσης τον ούγγρο αντιπολιτευόμενο ηγέτη για τη σημερινή εκλογική του νίκη.

«Ο ουγγρικός λαός αποφάσισε. Τα εγκάρδια συγχαρητήριά μου για την εκλογική επιτυχία σας, αγαπητέ @magyarpeterMP. Προσβλέπω να εργασθώ μαζί σας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια ισχυρή, ασφαλή και πάνω απ' όλα ενωμένη Ευρώπη. Gratulálok, kedves Magyar Péter!", έγραψε στο X.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Η Φον ντερ Λάιεν: Η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει πιο δυνατά απόψε στην Ουγγαρία

Συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογική νίκη του 45χρονου Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το βράδυ της Κυριακής 12 Απριλίου λίγο μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η κα φον ντερ Λάιεν με ένα σύντομο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το οποίο έγραψε τόσο στα ουγγρικά όσο και στα αγγλικά ανέφερε ότι «Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

Σε μια δεύτερη ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε ότι «Η Ουγγαρία επέλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη επέλεγε πάντα την Ουγγαρία. Κάθε χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση δυναμώνει».