Ο Μαμντάνι αφήνει το μικρό διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη για την πολυτελή κατοικία του Δημάρχου

Αφού άφησε να πλανάται η αμφιβολία, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι θα αφήσει το ταπεινό διαμέρισμα με ελεγχόμενο ενοίκιο στο οποίο κατοικεί στο Κουίνς για την πολυτελή επίσημη κατοικία του δημάρχου, στο Μανχάταν.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου, θα κατοικήσει στο Gracie Mansion, μια έπαυλη 1.000 τετραγωνικών μέτρων που κατασκευάστηκε το 1799 στο πολύ αριστοκρατικό Άπερ Ιστ Σάιντ, στην όχθη του Ιστ Ρίβερ, μέσα σε ένα καταπράσινο πάρκο, η οποία έγινε επίσημη κατοικία το 1942.

Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση για τους αιρετούς να κατοικούν στο Gracie Mansion, παρότι οι περισσότεροι έζησαν εκεί, με σημαντική εξαίρεση τον Μάικλ Μπλούμπεργκ (2002-2013).

Σε ανακοίνωση, ο Ζοχράν Μαμντάνι δηλώνει ότι έλαβε την απόφαση αυτή με τη γυναίκα του, τη Ράμα Ντουουάτζι, κυρίως για λόγους «ασφαλείας» και αφήνει με λύπη το δυάρι στο οποίο μένει το ζευγάρι στην Αστόρια, συνοικία του Κουίνς που κατοικείται από μετανάστες δεκάδων διαφορετικών εθνικοτήτων.

«Πολλά πράγματα θα μας λείψουν από το σπίτι μας στην Αστόρια. Η ετοιμασία του βραδινού φαγητού δίπλα στην κουζίνα μας, ότι μοιραζόμαστε το βράδυ μια βόλτα με το ασανσέρ ήδη νυσταγμένοι με τους γείτονές μας, η μουσική που ακούμε και τα γέλια μας που δονούν τους τοίχους του διαμερίσματος», γράφει.

Ο Μαμντάνι έθεσε το θέμα του κόστους διαβίωσης στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας και δεσμεύτηκε κυρίως για περισσότερες κατοικίες με ελεγχόμενο ενοίκιο.

Το γεγονός ότι ο ίδιος κατοικεί σε ένα από αυτά τα διαμερίσματα, αντί του ποσού των 2.300 δολαρίων τον μήνα, επικρίνεται από τους αντιπάλους του, οι οποίοι θεωρούν ότι ο μισθός του ως αιρετός στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και τα εισοδήματα της γυναίκας του επιτρέπουν στο ζευγάρι να αντέξει οικονομικά ένα διαμέρισμα εκτός του πλαισίου αυτού.

«Ακόμη και όταν δεν θα ζω πλέον στην Αστόρια, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και μέσα στη δουλειά που κάνω», υποσχέθηκε ακόμη ο Μαμντάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ