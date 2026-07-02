Ο Μαμντάνι εγκρίνει πρωτοφανές στα χρονικά ποσό για τον πολιτισμό της Νέας Υόρκης

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι και το Δημοτικό Συμβούλιο θα χορηγήσουν στο Τμήμα Πολιτιστικών Υποθέσεων της Νέας Υόρκης (DCLA) την υψηλότερη ετήσια χρηματοδότηση που έχει δοθεί ποτέ, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της πόλης για το οικονομικό έτος 2027.



Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Δημάρχου δήλωσε στο Hyperallergic ότι θα διατεθούν 323,8 εκατομμύρια δολάρια στον οργανισμό, ο οποίος διαχειρίζεται τη δημόσια χρηματοδότηση προς τους καλλιτεχνικούς φορείς σε ολόκληρη την πόλη. Η χρηματοδότηση αυτή σηματοδοτεί αύξηση σχεδόν 7% σε σχέση με την περσινή επένδυση των 299,6 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελούσε μέχρι σήμερα την υψηλότερη.



Λίγες ώρες πριν από την επίσημη προθεσμία κατάθεσης του προϋπολογισμού, την 1η Ιουλίου, ο Μαμντάνι κατέληξε σε μια «προφορική» συμφωνία με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Τζούλι Μενίν και άλλα μέλη του Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο κατανομής των 125,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ολόκληρη τη δημοτική διοίκηση. Το πακέτο χρηματοδότησης αποτελεί μία από τις πρώτες δοκιμασίες των προοδευτικών προεκλογικών υποσχέσεων του Μαμντάνι να καταστήσει τη ζωή πιο προσιτή για τους απλούς Νεοϋορκέζους.



Σε δήλωσή του προς το Hyperallergic, ο Μαμντάνι αποκάλεσε τους καλλιτέχνες και τα πολιτιστικά ιδρύματα της πόλης «καρδιά» της Νέας Υόρκης. «Γεμίζουν τους δρόμους, τις σκηνές, τις γκαλερί και τις γειτονιές μας με τέχνη και ιδέες που προσελκύουν κόσμο από όλο τον κόσμο», συνέχισε ο Μαμντάνι.

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση από το DCLA υπερβαίνει κατά περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια το ποσό που είχε αρχικά προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2027. Κάθε χρόνο, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου που διαρκεί μήνες μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και του Γραφείου του Δημάρχου.

Η DCLA, η οποία αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο δημοτικό χρηματοδότη του πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, διανέμει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε καλλιτεχνικούς φορείς της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης και 38 άλλων μελών της Ομάδας Πολιτιστικών Φορέων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι υποστηρικτές των τεχνών έχουν επισημάνει ανισότητες μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από τη DCLA φορέων, οι οποίες βασίζονται στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται.



Ο προϋπολογισμός που συμφωνήθηκε θεσπίζει επίσης ένα «Ταμείο Πολιτιστικής Σταθερότητας» που θα διαθέτει κάθε χρόνο ένα κονδύλι 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε πολιτιστικούς οργανισμούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μέχρι το οικονομικό έτος 2029. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ταμείο, το οποίο θα διαχειρίζεται η DCLA, θα είναι διαθέσιμο για να «βοηθήσει τους επιλέξιμους οργανισμούς που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».



Η δημιουργία του ταμείου έρχεται μήνες αφότου ηγέτες του χώρου της τέχνης προέτρεψαν το Δημοτικό Συμβούλιο να δημιουργήσει ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για καλλιτέχνες των οποίων οι επιχορηγήσεις κινδύνευαν υπό την κυβέρνηση Τραμπ.



Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης τον περασμένο Νοέμβριο, ηγετικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου, μεταξύ των οποίων οι συγγραφείς Άννι Ντόρσεν και Λιν Νότατζ, εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι οι queer και μαύροι καλλιτέχνες θα εξαφανίζονταν από την πολιτιστική ζωή ως αποτέλεσμα των ιδεολογικά υποκινούμενων περικοπών επιχορηγήσεων από την κυβέρνηση Τραμπ. Ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης, υποστήριξε η Νότατζ, θα μπορούσε να «αποτελέσει μια ισχυρή άμυνα στις ομοσπονδιακές προσπάθειες καταστολής».



«Είμαστε περήφανοι που πραγματοποιούμε μια ιστορική επένδυση, σε επίπεδο ρεκόρ, στους οργανισμούς τέχνης και πολιτισμού της Νέας Υόρκης», δήλωσε ο Μαμντάνι. «Επειδή πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την πόλη αυτό που είναι πρέπει να μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους εδώ».