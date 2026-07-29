Ο Μαμντάνι φορολογεί τους πλούσιους στη Νέα Υόρκη και δημοσιεύει τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους

Ο Ζοχράν Μαμντάνι δημοσίευσε μια βάση δεδομένων, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει τα ακίνητα της Νέας Υόρκης, που ενδέχεται να υπόκεινται στον νέο φόρο «pied-à-terre» της πολιτείας, εκθέτοντας ουσιαστικά τα προσωπικά στοιχεία χιλιάδων εύπορων Νεοϋορκέζων.



Το υπουργείο Οικονομικών της πόλης, γράφει η New York Post, ανέβασε τον αναλυτικό κατάλογο – ο οποίος υποτίθεται ότι καλύπτει όλες τις ακατοίκητες, μη κύριες κατοικίες στους πέντε δήμους, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίων δολαρίων – συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεων κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου.



«Είναι μια απερίσκεπτη και ανόητη κίνηση», δήλωσε στην εφημερίδα «The Post» ο αρχηγός της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, Ρεπουμπλικάνος, Ντέιβιντ Καρ, του οποίου η κατοικία επίσης εμφανίζεται στον κατάλογο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μία ανάρτηση του Μαμντάνι στο X, που δέχτηκε ευρεία κριτική, στην οποία προειδοποίησε τους εύπορους κατοίκους να «ελέγξουν το γραμματοκιβώτιό τους όταν επιστρέψουν στους πέντε δήμους, γιατί έχουν αλληλογραφία», μια προειδοποίηση ότι επρόκειτο να τους σταλούν επιστολές ειδοποίησης.

«Η καλύτερη πόλη στον κόσμο αξίζει τα καλύτερα πάρκα, βιβλιοθήκες και σχολεία στον κόσμο. Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν όλοι πληρώνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί», έγραψε συγκεκριμένα.

Πλατφόρμα Χ

Αντιδράσεις και αντιπαράθεση για τα έσοδα από τον φόρο

Ο Μαμντάνι προωθεί εδώ και καιρό την πολιτική που θέσπισαν η κυβερνήτης Κάθι Χότσουλ και οι Δημοκρατικοί του Όλμπανι για τη φορολόγηση των δεύτερων κατοικιών στην πόλη - αν και οι επικριτές έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων.



Ο δήμαρχος απείλησε να αυξήσει τους δημοτικούς φόρους ακινήτων κατά το εντυπωσιακό 9,5% τον Φεβρουάριο, εκτός αν του επιτρεπόταν να «φορολογήσει τους πλούσιους» για να καλύψει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αργότερα αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Δημαρχείο εκτιμά ότι ο φόρος επί των δεύτερων κατοικιών θα αποφέρει 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στον προϋπολογισμό της Νέας Υόρκης.



Ωστόσο, το γραφείο του Δημοτικού Ελεγκτή των Δημοκρατικών, Μαρκ Λέβιν, ανέφερε ότι το πραγματικό ποσό θα κυμαίνεται μεταξύ 340 και 380 εκατομμυρίων δολαρίων και ενδέχεται να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου.



Όπως ήταν αναμενόμενο, η τεράστια βάση δεδομένων με ονόματα και διευθύνσεις περιελάμβανε αρκετούς διάσημους κατοίκους της πόλης, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Γούντι Άλεν, η Άννα Γουίντουρ και η ηθοποιός Σίνθια Νίξον - πιστή υποστηρίκτρια του Μαμντάνι.



Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το τεράστιο μέγεθος του εγγράφου και ορισμένα από τα ακίνητα που περιλαμβάνονται σε αυτό.



Σε ολόκληρη την πόλη, η εφημερίδα «The Post» μέτρησε πάνω από 960.000 κατοικίες και άτομα που αναφέρονται ως ενδεχόμενα υποκείμενα στον φόρο «pied-à-terre» του Μαμντάνι, παρόλο που μόνο 31.000 κατοικίες υποτίθεται ότι θα υπόκειντο στη νέα φορολογία, όπως ο ίδιος είχαν αρχικά παρουσιάσει στο κοινό.



Πολλές από τις κατοικίες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων φαίνεται να μην ταιριάζουν με έναν φόρο που στοχεύει σε εύπορους κατοίκους με εξοχικές κατοικίες αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών «ταπεινών» κατοικιών στη λεωφόρο Chaffee, στην εργατική συνοικία Throggs Neck του Μπρονξ.

