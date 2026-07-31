Μια απόφαση με έντονο συμβολισμό πήρε ο Μανώλης Κονταρός, επιλέγοντας να μην πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη μουσική του εμφάνιση στο Ρέθυμνο. Ο γνωστός καλλιτέχνης γνωστοποίησε την ακύρωση λίγες ώρες πριν από το live, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό του απέναντι στα θύματα των πυρκαγιών που συγκλόνισαν την Κρήτη.

Η ανακοίνωση λίγο πριν από το live

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά του ανέφερε πως η προγραμματισμένη εμφάνιση ακυρώνεται εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν το Ρέθυμνο και ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας.

Σε ένδειξη πένθους και σεβασμού

Η απόφαση του Μανώλη Κονταρού συνδέεται με τον χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Με την κίνησή του, ο γνωστός λυράρης θέλησε να τιμήσει τη μνήμη τους, επιλέγοντας να μη πραγματοποιηθεί η μουσική εκδήλωση σε μια περίοδο που ολόκληρη η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τις εξελίξεις.

Η ανακοίνωσή του συγκέντρωσε πολλά μηνύματα συμπαράστασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να σχολιάζουν θετικά την επιλογή του να ακυρώσει την εμφάνισή του ως φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος.