«Ο Μανούσος μου από τον ουρανό σε καμαρώνει»:Συγκινεί η Σέβη Βολουδάκη για την επιτυχία του γιου της

Σε μια φορτισμένη ανάρτηση προχώρησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, γνωστοποιώντας ότι ο γιος της, Γιώργος, πέτυχε την εισαγωγή του στη Νομική, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον πατέρα του, Μανούσο Βολουδάκη, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή.

«Συγχαρητήρια Γιώργο μου! Η καρδιά μου σήμερα πλημμυρίζει από περηφάνια. Ο Γιώργος μας πέτυχε τον στόχο του και πέρασε στη Νομική, τη σχολή που ονειρευόταν. Παιδί μου, είμαι περήφανη όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Για τη δύναμη, το ήθος και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύεσαι. Γιατί έμαθες πως οι μεγάλες νίκες χτίζονται με κόπο και υπομονή».

Και συνέχισε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επιθυμία που είχε ο εκλιπών πολιτικός να δει τον γιο του να προοδεύει στην ακαδημαϊκή του πορεία.

«Και σήμερα χαίρεται και χαμογελά ακόμη πιο πλατιά από εμάς ο μπαμπάς σου. Ο Μανούσος μου που από τον ουρανό σε καμαρώνει και είναι περήφανος για σένα. Οι αξίες που σου χάρισε, το παράδειγμά του και η αγάπη του είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά σου και θα σε συνοδεύουν σε κάθε σου βήμα. Να προχωράς αγόρι μου πάντα με πίστη, ταπεινότητα και θάρρος. Να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς να ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Σήμερα δικαιώνεται ο δικός σου αγώνας και μαζί του ένα όνειρο που ο μπαμπάς σου ήθελε να δει να γίνεται πραγματικότητα. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις».