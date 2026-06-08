Breaking news icon BREAKING
NEWS

«Ταρακουνήθηκε» ξανά η Εύβοια: Νέος σεισμός 3,9 Ρίχτερ στο Προκόπι, αισθητός και στην Αττική

Σπορ Μουντιάλ Ολλανδία Ποδόσφαιρο

Ο μάντης του Μουντιάλ: Έχει 3/3 προβλέψεις στα Παγκόσμια Κύπελλα- Ποιον βλέπει νικητή φέτος

Ο επιστήμονας Γιόακιμ Κλεμέντ, πρόβλεψε σωστά τους προηγούμενους νικητές και έδωσε και τη φετινή του πρόβλεψη για το Μουντιάλ στις ΗΠΑ.

Printscreen
Printscreen
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Είναι συχνό φαινόμενο να εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι με… υποτιθέμενες μαντικές ικανότητες πριν από κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιστρατεύουν τις γνώσεις τους ή κάποιες «ειδικές δυνάμεις» και προβλέπουν τους νικητές.

Ο Γιόακιμ Κλεμέντ, περί ου ο λόγος, είναι οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής. Τονίζει πως δεν είναι μάντης αλλά όσα αναφέρει αποτελούν προϊόν έρευνας και μελέτης, υπολογίζοντας κάποιες σταθερές και δεδομένα.
Με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά να πλησιάζουν, ο Κλεμέντ έβαλε ξανά σε λειτουργία τη φόρμουλά του.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η Ολλανδία θα γινόταν η επόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια, προβλέποντας μάλιστα έναν τελικό εναντίον της Πορτογαλίας. Προβλέπει μάλιστα αρκετές εκπλήξεις στον δρόμο προς το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ολλανδία θα αποκλείσει στους «8» τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Την ίδια ώρα, θα έχουμε… Μέσι εναντίον Κριστιάνο στα προημιτελικά, με τον δεύτερο να βγαίνει κερδισμένος και στα ημιτελικά οι Πορτογάλοι θα πετάξουν εκτός της Αγγλία.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μουντιάλ Ολλανδία Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader