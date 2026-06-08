Ο μάντης του Μουντιάλ: Έχει 3/3 προβλέψεις στα Παγκόσμια Κύπελλα- Ποιον βλέπει νικητή φέτος

Είναι συχνό φαινόμενο να εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι με… υποτιθέμενες μαντικές ικανότητες πριν από κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιστρατεύουν τις γνώσεις τους ή κάποιες «ειδικές δυνάμεις» και προβλέπουν τους νικητές.

Ο Γιόακιμ Κλεμέντ, περί ου ο λόγος, είναι οικονομολόγος και στρατηγικός αναλυτής. Τονίζει πως δεν είναι μάντης αλλά όσα αναφέρει αποτελούν προϊόν έρευνας και μελέτης, υπολογίζοντας κάποιες σταθερές και δεδομένα.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά να πλησιάζουν, ο Κλεμέντ έβαλε ξανά σε λειτουργία τη φόρμουλά του.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η Ολλανδία θα γινόταν η επόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια, προβλέποντας μάλιστα έναν τελικό εναντίον της Πορτογαλίας. Προβλέπει μάλιστα αρκετές εκπλήξεις στον δρόμο προς το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η Ολλανδία θα αποκλείσει στους «8» τη Γαλλία και στα ημιτελικά την Ισπανία. Την ίδια ώρα, θα έχουμε… Μέσι εναντίον Κριστιάνο στα προημιτελικά, με τον δεύτερο να βγαίνει κερδισμένος και στα ημιτελικά οι Πορτογάλοι θα πετάξουν εκτός της Αγγλία.