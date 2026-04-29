O Μαργαρίτης «έπαθε ΣΥΡΙΖΑ»: «Επανάσταση» και συλλαλητήριο για τις υποκλοπές

Προσπάθεια να «εξωτερικεύσει» την υπόθεση των υποκλοπών, με σκοπό να αγγίξει πιο έντονα την κοινωνική βάση καταβάλει το ΠΑΣΟΚ.

Γι’ αυτό ο Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε συλλόγους, επιμελητήρια, ως και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάρουν θέση.





Τι έχουν καταλάβει στην Χαριλάου Τρικούπη; Ότι αν δεν γίνει κτήμα της κοινωνίας, όπως πχ η ακρίβεια που καίει την τσέπη και άρα είναι πρόβλημα για την κυβέρνηση, τότε τη ζημιά που θέλουν δεν θα την επιφέρουν στο βαθμό που θέλουν εις βάρος της ΝΔ.

Ας πούμε, καλά και λογικά έως εδώ.

Το θέμα αφορά 11 εκατομμύρια Έλληνες, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να κινητοποιηθούμε». Πως θα γίνει όμως αυτό; Τρόποι υπάρχουν πολλοί, αλλά ο δυναμικός είναι ένας: Να διοργανωθεί ένα συλλαλητήριο με αντικείμενο τους θεσμούς, το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία.



Αυτό όμως, ακόμη και να το ήθελαν στην Χαριλάου Τρικούπη, δεν το σκέφτονται, γιατί έχει ρίσκο. Δεν είναι μια απλή υπόθεση, πρέπει να έχει καλή οργάνωση, μαζικότητα και πολλά ακόμη που αν δεν είναι διασφαλισμένα μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Άρα, προς το παρόν μένουν στη βούληση όσων ανταποκριθούν να βγάλουν επιστολές, ψηφίσματα, ίσως και να κάνουν κάποια εκδήλωση.



Δημοσίως συλλαλητήριο ζήτησε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, δείχνοντας προσωπικά έτοιμος να ξεχυθεί στους δρόμους (το άγνωστο είναι με πόσους ακόμη). Και εδώ πρέπει να πιστώσω στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη την ερώτηση που έκανε στον Ανδρουλάκη στη συνέντευξη τύπου για το ενδεχόμενο να κάνει κάποιο συλλαλητήριο το ΠΑΣΟΚ αλλά χωρίς να πάρει απάντηση.

«Σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, συναγωνιστές και φίλοι από όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, είναι σημαντικό να οργανωθεί ένα μαζικό συλλαλητήριο με στόχο την υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Κάποτε σε αυτή την χώρα έγιναν μεγάλες ιστορικές κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας για το 114, για την υπεράσπιση του Συντάγματος. Τώρα έχουμε το άρθρο 120. Σε κάθε περίπτωση με αφορμή τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις βλέπουμε τα σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας στην Δικαιοσύνη. Επομένως είναι η ώρα για ένα ισχυρό μαζικό κίνημα που θα παρέμβει δυναμικά στις εξελίξεις. Ούτε βήμα πίσω!», έγραψε στην επαναστατική του ανάρτηση.