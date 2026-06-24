Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέλαβε το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Γαλακτοκομική Σχολή

Μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση έλαβε χώρα σήμερα (24/6) στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης πριν από τον τραγικό θάνατό του. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, παρέλαβε το τιμητικό πτυχίο που απονεμήθηκε μετά θάνατον στον άτυχο σπουδαστή.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Σχοινάς ανέφερε: «Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή. Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη. Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους», δημοσιεύοντας παράλληλα σχετικές φωτογραφίες.

Με ξεχωριστή συγκίνηση παρέλαβα σήμερα το Πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από τη Σχολή Γάλακτος Ιωαννίνων. Θα το παραδώσω στους γονείς του την Παρασκευή.



Ένα οφειλόμενο χρέος τιμής της Πολιτείας στη μνήμη του Βαγγέλη.



Η Σχολή Γάλακτος φάρος γνώσης για τους νέους κτηνοτρόφους. pic.twitter.com/fmwDv5Gz9e — Margaritis Schinas (@MargSchinas) June 24, 2026

Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη είχε προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί τον Φεβρουάριο του 2015, ενώ η σορός του βρέθηκε περίπου έναν μήνα αργότερα. Η έρευνα που ακολούθησε ανέδειξε καταγγελίες και μαρτυρίες για περιστατικά σωματικής και λεκτικής κακοποίησης που φέρεται να είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.