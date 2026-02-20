Ο Μαρινάκης απαντά στον Δένδια: «Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ πιο πιστή στο DNA της παράταξης»

Ποικίλα σχόλια εντός των τειχών της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, προκάλεσε η αποστροφή του Υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, προχθές στην κοπή της πίτας της ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας ότι «δεν μας αξίζει αυτό το ποσοστό» καθώς και ότι επείγει «η επιστροφή στις αρχές και στις αξίες, στο DNA της παράταξης» επικαλούμενος τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που εμφανίζουν το κυβερνών κόμμα στη ζώνη του 25% στην πρόθεση ψήφου και γύρω από το 30% στην εκτίμηση.

Ορισμένα γαλάζια στελέχη είδαν στη δήλωση Δένδια μία προσεκτική απόπειρα του Κερκυραίου πολιτικού να βγάλει εαυτόν από το κάδρο της «γαλάζιας» δημοσκοπικής στασιμότητας περίπου δύο μήνες μετά το «τζατζάρισμα» του με το Μέγαρο Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι δηλώσεις Δένδια συζητήθηκαν εντός της πρωθυπουργικής έδρας, όπου και κατεγράφη η ενόχληση, ωστόσο αποφασίστηκε η αντίδραση να διέπεται από ψυχραιμία και χαμηλούς τόνους. Σε αυτό το πλαίσιο ο Παύλος Μαρινάκης απήντησε μέσω συνέντευξης του στα Παραπολιτικά 90,1 fm ότι «εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε, άλλωστε, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά και ότι ο Υπουργός Άμυνας προέβαλε το κυβερνητικό έργο και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για αυτά που έχει καταφέρει η χώρα, ειδικά στον δικό του τομέα.