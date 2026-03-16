O Mαρινάκης για τον «πειρασμό» του εκλογικού αιφνιδιασμού

Ούτε ανασχηματισμό, ούτε πρόωρες εκλογές είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που έδωσε στη Σοφία Γιαννακά αλλά τι άλλο θα μπορούσε να πει ο πρωθυπουργός;

Ότι θα αλλάξει υπουργούς; ή ότι κάποιοι του ψιθυρίζουν να σκεφθεί τις πρόωρες κάλπες επειδή η ΝΔ εμφανίζει δυναμική σε όλες τις μετρήσεις και επειδή όλοι οι «απέναντι» είναι σε κακή κατάσταση;

«Θα ήταν ανεύθυνο εν μέσω μίας τόσο σοβαρής κρίσης, με τέτοιες προεκτάσεις αυτό το οποίο να έβαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ήταν το προσωπικό, το κομματικό ή το παραταξιακό συμφέρον, αυτό το πράγμα δεν είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, μια τέτοια λογική δε του ταιριάζει και δεν ταιριάζει και στη ΝΔ. Δεν μιλάμε για μία δημοσκοπική ανάκαμψη, μιλάμε για τεράστια κρίση. Στις κρίσεις χρειάζεται ενότητα, σταθερότητα και διαχείρισης τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Αυτό είπε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και ως προς την κρίση και τη διαχείριση της, υπάρχει λογική. Αλλά με αυτά που έχει μπροστά της η κυβερνώσα παράταξη (υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ) δύσκολα θα υπηρετηθεί η ενότητα την οποία επικαλέστηκε ο κ. Μαρινάκης.