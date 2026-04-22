Ο Μαρινάκης «σώζει την παρτίδα» με τον Μακάριο

Πέστε να με φάτε αλλά ο Παύλος Μαρινάκης χειρίστηκε εξαιρετικά σοβαρά τη δύσκολη υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Και επειδή είμαι σε προχωρημένη ηλικία, γνωρίζω (και έχω δει με τα μάτια μου) πως η διαχείριση ενός τέτοιου αυτογκόλ (από τα αποδυτήρια) κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι για έναν εκπρόσωπο της εκάστοτε κυβέρνησης.

Οπότε δίνω το credit στον Παύλο Μαρινάκη που για την υπόθεση Λαζαρίδη είπε χθες:

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε και το να «χτυπάμε» έναν άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε πίεση δεν νομίζω ότι προσφέρει και κάτι παραπάνω».

Ακριβώς αυτό πρέπει να πει ένας κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Και ας βγαίνουν στα κανάλια διάφοροι βουλευτές κατά του Λαζαρίδη - εκ των υστέρων - αφού πρώτα είδαν την μπαρούφα του με την Ντόρα Μπακογιάννη.