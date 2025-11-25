Ο Μαρσέλο στην Ελλάδα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ρεάλ - Το βίντεο της άφιξης του

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τετάρτη (26/11, 22:00), για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League.

Πρόκειται για την σπουδαιότερη φετινή αναμέτρηση των Πειραιωτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, καθώς αντιμετωπίζουν την «βασίλισσα» της Ευρώπης και πολυνίκη του θεσμού, με 15 κατακτήσεις.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί και στις δύο ομάδες, ο θρυλικός αριστερός μπακ Μαρσέλο, βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να παρακολουθήσει το μεγάλο αυτό παιχνίδι, καθώς έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το απόγευμα της Τρίτης.

Δείτε το βίντεο του Athletiko:

🇧🇷✈🔴 Ο Μαρσέλο βρίσκεται στην Ελλάδα για το Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης!



😍 Θα παρακολουθήσει τις δύο πρώην ομάδες του από κοντά!

Θυμίζουμε, ότι ο βραζιλιάνος αριστερός μπακ αγωνίστηκε για 15 χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε τα πάντα και ήταν μέλος, μερικών εκ των ιστορικότερων χρόνων του συλλόγου, όντας μάλιστα και - κατά γενική ομολογία - ο κορυφαίος αριστερός μπακ στον κόσμο για μεγάλο διάστημα.

Το καλοκαίρι του 2022, ο Ολυμπιακός έκανε το... μπαμ και τον απέκτησε, με τον Μαρσέλο να παραμένει κάτοικος Πειραιά για περίπου έξι μήνες, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του, για λογαριασμό της Φλουμινένσε.