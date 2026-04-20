Ο Μασκ αντιμέτωπος με τα γαλλικά δικαστήρια - Οι κατηγορίες για το Grok και η διεθνής διάσταση

Σε εθελοντική κατάθεση καλείται τη Δευτέρα 20 Απριλίου ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με το κοινωνικό δίκτυο X και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok, τα οποία έχουν τεθεί υπό το «μικροσκόπιο» των γαλλικών Αρχών για αλγοριθμική χειραγώγηση με στόχο την επιρροή του πολιτικού διαλόγου.

Η έρευνα έχει επεκταθεί και στο περιεχόμενο που δημιουργείται από το Grok, το οποίο αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI και είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα X. Οι αρχές εξετάζουν αναρτήσεις που φέρονται να προωθούν την άρνηση του Ολοκαυτώματος, καθώς και τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ψευδών εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση και υλικού που αφορά ανηλίκους.

Η Λίντα Γιοκαρίνο, η οποία διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της X από τον Μάιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025, έχει επίσης κληθεί να καταθέσει στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας.

Έρευνα για αλγοριθμική χειραγώγηση και περιεχόμενο

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο σκοπός των εθελοντικών καταθέσεων είναι να δοθεί η δυνατότητα στα στελέχη να παρουσιάσουν τη θέση τους σχετικά με τα γεγονότα και να εξηγήσουν τα μέτρα συμμόρφωσης που προτίθενται να λάβουν. Τονίζεται ότι η έρευνα εντάσσεται σε μια εποικοδομητική διαδικασία, με τελικό στόχο τη διασφάλιση ότι η πλατφόρμα συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία, στο μέτρο που δραστηριοποιείται στη χώρα.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι, στις αρχές Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, η εταιρεία αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και χαρακτήρισε την επιχείρηση πολιτικά υποκινούμενη και καταχρηστική δικαστική ενέργεια. Η εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau, δήλωσε επίσης ότι εργαζόμενοι της εταιρείας κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες μεταξύ 20 και 24 Απριλίου, ενώ διευκρίνισε ότι η μη προσέλευση των κληθέντων δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση της έρευνας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από αναφορές ενός βουλευτή και του επικεφαλής δημόσιου φορέα κυβερνοασφάλειας. Ερευνάται η πιθανή χειραγώγηση του αλγορίθμου της πλατφόρμας με σκοπό την επιρροή της δημόσιας συζήτησης στη Γαλλία, καθώς και η ενδεχόμενη παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων για στοχευμένη διαφήμιση.

Η έρευνα εντάθηκε μετά τη δημοσίευση απάντησης του Grok, στην οποία αναφερόταν ότι οι θάλαμοι αερίων στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau είχαν σχεδιαστεί για απολύμανση με Zyklon B κατά του τύφου, θέση που συνδέεται με την άρνηση του Ολοκαυτώματος. Σε μεταγενέστερες αναρτήσεις, το σύστημα ανασκεύασε, αναγνωρίζοντας το σφάλμα και παραπέμποντας στα ιστορικά δεδομένα που αποδεικνύουν ότι το Zyklon B χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία περισσότερων από ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.

Σύμφωνα με αναφορές, το Grok παρήγαγε επίσης πορνογραφικές εικόνες ανηλίκων και ψευδείς εικόνες σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση κατόπιν αιτημάτων χρηστών.

Η διεθνής διάσταση της υπόθεσης κατά του Χ

Οι εξελίξεις αυτές εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αυξημένης διεθνούς ανησυχίας. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Center for Countering Digital Hate ανέφερε ότι το εργαλείο δημιούργησε περίπου τρία εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες μέσα σε έντεκα ημέρες, κυρίως γυναικών, αλλά και δεκάδες χιλιάδες που φαίνεται να απεικονίζουν ανηλίκους.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων ξεκίνησε επίσης έρευνα για τις δραστηριότητες της X και της xAI, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινήσει διαδικασίες για τη διερεύνηση της παραγωγής σεξουαλικών ψευδοεικόνων γυναικών και ανηλίκων.

Τον Μάρτιο, η εισαγγελία του Παρισιού ενημέρωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο Ασφάλεια και Συνδιαλλαγής ότι η υπόθεση με τα σεξουαλικά deepfakes ενδέχεται να είχε οργανωθεί σκόπιμα με στόχο την τεχνητή ενίσχυση της αξίας των εταιρειών X και xAI, γεγονός που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα συνιστά παρέμβαση σε αμερικανική εταιρεία που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος.

Τέλος, η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters Without Borders) υπέβαλε νέα καταγγελία κατά της X στη μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι επιτρέπει τη διάδοση παραπληροφόρησης και παραβιάζει το δικαίωμα του κοινού σε αξιόπιστη ενημέρωση. Όπως αναφέρει, εκστρατείες παραπληροφόρησης συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, ενώ η εταιρεία φέρεται να αγνοεί συστηματικά τις σχετικές αναφορές.