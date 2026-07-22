Ο Μασκ ετοιμάζει τη δική του «ιστορικά ακριβή» ταινία «Οδύσσεια» με τη χρήση ΑΙ - «Πόλεμος» με Νόλαν

Ο Έλον Μασκ δεσμεύεται να δημιουργήσει μέχρι το τέλος του έτους μια «ιστορικά ακριβή» ταινία «Οδύσσεια», φτιαγμένη με Τεχνητή Νοημοσύνη.



Αποκάλυψε τα σχέδιά του στο X το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, αναδημοσιεύοντας το βίντεο ενός χρήστη με μια σκηνή από την «Οδύσσεια» που δημιουργήθηκε από το Grok, εμπνευσμένη από το επικό ποίημα του Ομήρου.



«Πριν τελειώσει η χρονιά, η Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία πλήρους διάρκειας της «Οδύσσειας» που θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στην τέχνη του Ομήρου», έγραψε ο Μασκ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το εγχείρημα.

Επιπλέον, σε ξεχωριστή ανάρτηση στο X, ο Μασκ σημείωσε ότι συμφωνούσε με την πρόταση ενός θαυμαστή να δοθούν «100 εκατομμύρια δολάρια στον Μελ Γκίμπσον για να γυρίσει μια διασκευή της «Οδύσσειας» με πλοία, πανοπλίες, όπλα και καστ που θα είναι επιμελώς ιστορικά ακριβή, με όλους τους διαλόγους να προέρχονται απευθείας από το αρχικό ποίημα και να εκφέρονται σε ομηρική ελληνική».



Το κίνητρο του Μασκ να δημιουργήσει τη δική του κινηματογραφική διασκευή της «Οδύσσειας» δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι έχει εκφράσει επανειλημμένως την αντίθεσή του στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον λόγω των επιλογών του καστ.

Για παράδειγμα, τον περασμένο Ιανουάριο, ο Μασκ δήλωσε ότι «ο Κρις Νόλαν [είχε] χάσει την ακεραιότητά του», απαντώντας σε μια ανάρτηση που χαρακτήριζε την επερχόμενη ταινία του «προσβολή προς τον συγγραφέα», λόγω της επιλογής της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας στην κινηματογραφική διασκευή.



Στη συνέχεια, τον Μάιο, ο Μασκ έβαλε ξανά στο στόχαστρο την ταινία, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας την οργή που πυροδότησε η Δεξιά μετά την επιβεβαίωση της επιλογής της Νιόνγκο. Συγκεκριμένα, αφού ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς υπαινίχθηκε ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε τον ρόλο στη Νιόνγκο μόνο για να αποφύγει να χαρακτηριστεί «ρατσιστής», ο Μασκ απάντησε απλά με τη λέξη «Αλήθεια».

Αφού ένας άλλος χρήστης έκανε ένα τρανσφοβικό αστείο εις βάρος του τρανς ηθοποιού Έλιοτ Πέιτζ, για τον οποίο κυκλοφορούσαν τότε φήμες ότι θα υποδυόταν τον Αχιλλέα στην «Οδύσσεια» – στην πραγματικότητα υποδύθηκε τον Σίνωνα –, ο Μασκ επαίνεσε την ανάρτηση ως «φοβερή».

