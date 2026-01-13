Ο μεγιστάνας Μπιλ Άκμαν δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα που πυροβόλησε θανάσιμα τη Ρενέ Γκουντ

Αίσθηση προκάλεσε στις ΗΠΑ η είδηση ότι ο μεγιστάνας Μπιλ Άκμαν έκανε δωρεά 10.000 δολαρίων σε λογαριασμό GoFundMe για την υποστήριξη του πράκτορα της ICE που δολοφόνησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Υπενθυμίζεται ότι η 37χρονη πέθανε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της, αφού πυροβολήθηκε από τον πράκτορα, Τζόναθαν Ρος, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, πυροδοτώντας κύμα οργής.

Πολλοί κυβερνήτες Πολιτειών έχουν δηλώσει ότι η Γκουντ βρισκόταν στο σημείο ως νομικός παρατηρητής, δηλαδή εθελόντρια που παρακολουθεί την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών.

Όταν η γυναίκα, που ήταν μητέρα τριών παιδιών, προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο, ο αστυνομικός πυροβόλησε μέσα από το πλαϊνό της παράθυρο. Οι Αρχές ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησε να πατήσει τον αστυνομικό, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από πλάνα που έχουν καταγράψει το περιστατικό.

Δημιουργήθηκε τελικά μια σελίδα δωρεών για τον Ρος και μία από τις μεγαλύτερες προήλθε από τον Άκμαν, έναν δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund και ιδρυτή της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Pershing Square Capital Management, ο οποίος επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Χ ότι η δωρεά των 10.000 δολαρίων προερχόταν από αυτόν.

Έγραψε: «Πιστεύω ακράδαντα στη νομική μας αρχή, ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξα το gofundme για τον Jonathan Ross και σκόπευα να υποστηρίξω με παρόμοιο τρόπο το gofundme για την οικογένεια της Renee Good (το gofundme της είχε κλείσει όταν προσπάθησα να παρέχω υποστήριξη)».



«Όλη η κατάσταση είναι μια τραγωδία. Ένας αστυνομικός που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να κάνει τη δουλειά του», έγραψε ο Άκμαν, για τον πράκτορα...

