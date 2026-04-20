Ο «Μέντι» τους στήριξε, εκείνοι το ανταπέδωσαν και ο κανονικός Ολυμπιακός έβγαλε δόντια στη Λεωφόρο

Ναι, θα συμφωνήσουμε ότι πολλά από τα ντέρμπι κρίνονται και από τον παράγοντα τύχη. Τέτοια που είχε ο Ολυμπιακός στο 1-0 του Ζέλσον στη Λεωφόρο, γκολ που άνοιξε το δρόμο για μια παλικαρίσια νίκη. Ενα τρίποντο καρδιάς πολύ πιο σημαντικό από το να κρατήσει την ομάδα ζωντανή στη μάχη του τίτλου και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

Κακά τα ψέματα, αυτή η νίκη ήταν απόρροια της γενικότερης συσπείρωσης που υπήρξε τις τελευταίες μέρες μέσα κι έξω από το αθλητικό κέντρο του Ρέντη. Ο Μεντιλίμπαρ που δεν άκουσε και λίγα το τελευταίο διάστημα (σ.σ. κάποιοι τον είχαν περίπου... τελειωμένο πριν από τη σέντρα), στήριξε τα παιδιά του, εκείνους που εδώ και τρεις σεζόν έφτασαν μαζί του σε απάτητες κορυφές κι εκείνοι του το ανταπέδωσαν, τώρα που φτάσαμε στο «δεν υπάρχει αύριο».

Στα δικά του παιδιά πόνταρε, λοιπόν, ο Βάσκος τεχνικός σε ένα ματς που η μπάλα έκαιγε πιο πολύ από κάθε άλλη φορά φέτος εντός των συνόρων κι εκείνοι όπως έκαναν και στα τρία τελευταία ματς του Champions League, έβγαλαν χαρακτήρα, τα έδωσαν όλα και ανάγκασαν μέχρι και την τύχη να τους χαμογελάσει.

Τρεις προειδοποιητικές βολές πριν από το 0-1

Φτάσαμε στο ένατο φετινό ντέρμπι για να βρει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο γκολ όπως αυτό του Ζέλσον που προήλθε από το λάθος του Γεντβάι. Μέχρι να συμβεί αυτό, βέβαια, είχαν προηγηθεί τρεις τεράστιες ευκαιρίες δύο του Ελ Καμπί και μία του Τσικίνιο. Στο αντίστοιχο ντέρμπι του πρώτου γύρου οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί από ένα λάθος του Ρέτσου, χωρίς μέχρι τότε οι γηπεδούχοι να κάνουν σοβαρή τελική.

Κάποτε θα χαμογελούσε και η τύχη

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε από ένα γλίστρημα του Ορτέγκα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ προηγήθηκε από ένα κόρνερ (με κεφαλιά του Βάργκα), ενώ προηγουμένως είχε αντέξει σε πολιορκία... Στο 0-1 του Ταμπόρδα στο Φάληρο, το γκολ του Αργεντινού είχε προέλθει από καραμπόλα γαλλικού... μπιλιάρδου. Ε κάποια στιγμή θα γύριζε το χαρτί.

Για να γυρίσει, όμως, έπρεπε ο Ολυμπιακός να φανερώσει καρδιά και ψυχή στο γήπεδο, με τους παίκτες του να θυμούνται ποιοι είναι και τι πρέπει να κάνουν για τη φανέλα που φορούν, για τους εαυτούς τους, τον προπονητή που του έχει κάνει μάγκες και τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα τους.

Ο Ζέλσον έφτασε μόλις το τρίτο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα (σ.σ. τόσα πέτυχε στο Champions League), o Ροντινέι ως χαφ-εξτρέμ έκανε σεφτέ με παλικαρίσιο και ποιοτικό τελείωμα, ο Τσικίνιο ξύπνησε για τα καλά κι έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Την ίδια ώρα ο Εσε έγινε σκιά του Ρενάτο, κερδίζοντας τις περισσότερες μονομαχίες, ο Ντάνι Γκαρθία στάθηκε στο ύψος του το ίδιο και η αμυντική τετράδα, περιορίζοντας στο ελάχιστα τα λάθη κι ας πήρε νωρίς κάρτα ο Ορτέγκα.

Ήταν απορίας άξιο και ποδοσφαιρικό παράδοξο, πώς η ομάδα με την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης (μαζί με την Πόρτο) που μέτρησε μόλις 11 γκολ παθητικό στην κανονική διάρκεια (συν ένα από την ΑΕΚ στο πρόσφατο ντέρμπι του Φαλήρου), δέχθηκε τα μισά από αυτά στα ντέρμπι, τα περισσότερα από προσωπικά και αβίαστα λάθη!

Το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο βάφτηκε κόκκινο

Και κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του φετινή νίκη σε ντέρμπι εκτός έδρας, έχοντας ουσιαστικά καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο. Το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο, βάφτηκε τελικά κόκκινο, με τους Πειραιώτες να δείχνουν, όπως και στην Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, πολύ σκληροί για να πεθάνουν.

Η ανωτερότητα των νικητών φάνηκε ξεκάθαρα και στη στατιστική απεικόνιση με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει στο 2 (1.96) τον δείκτη τον Xgoals, με τους γηπεδούχους να μένουν στο 0,83. Η ομάδα του «Μέντι» έκλεισε το ματς με τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες και δύο γκολ, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν 19 φάουλ, έχοντας κερδίσει μόλις 9, δείγμα της διάθεσης και του πάθους να πάρουν αυτό το τρίποντο και να κάνουν δήλωση ότι είναι ζωντανοί στη μάχη του τίτλου.

Ο Μεντιλίμπαρ πήρε προσωπική ρεβάνς από τον Ράφα Μπενίτεθ και ισοφάρισε σε 1-1 τις αναμετρήσεις τους επί ελληνικού εδάφους, ο Ολυμπιακός έμεινε στο -5 από την ΑΕΚ, άφησε πίσω του τον ΠΑΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα έδειξε ότι διαθέτει ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα. Οταν οι άλλοι... σταματούν ή φρενάρουν ο θρύλος συνήθως... ξεκινά και για εκείνους που ξέρουν, ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτα...

Μένουν μπροστά άλλοι 12 βαθμοί για τον κάθε διεκδικητή και τώρα που ο Ολυμπιακός ξύπνησε σε όλα τα επίπεδα, είναι ικανός να τα φέρει όλα... Τούμπα (σ.σ. εκεί θα διεξαχθεί η τρίτη αγωνιστική). Το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν, γιατί όχι κι άλλη μία...