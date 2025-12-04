Ο Μεντιλίμπαρ τρέχει με... 92 και είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

Το μεσημέρι της Τρίτης (3/12) στο γήπεδο της Σύρου ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 5-2 της τοπικής Ελλάδας, με διευθυντή ορχήστρας τον Γιουσούφ Γιαζίτζι και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να συμπληρώνει 92 αγώνες στον πάγκο της ομάδας, λίγο πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από τότε που ανέλαβε το τιμόνι (10 Φλεβάρη του 2024).

Σε ένα παιχνίδι Κυπέλλου της... σειράς που συχνά ομάδες επιπέδου Champions League αντιμετωπίζουν ως... αγγαρεία, οι «ερυθρόλευκοι» στάθηκαν στο ύψος τους, παρότι ο Βάσκος κόουτς προχώρησε σε πειραματικό σχήμα ενδεκάδας, κάτι λογικό κι αναμενόμενο. Με κορυφαίο και σκόρερ τον Τούρκο μπαλαντέρ, η ομάδα του Πειραιά έκανε επίδειξη δύναμης χωρίς να ανεβάσει στροφές.

Ανεξάρτητα από το τελικό σκορ, εκείνο που μετράει είναι ότι ποδοσφαιριστές μεγάλης κλάσης και ποιότητας, όπως οι Ταρέμι, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Καμπελά, Γιαζίτζι και δεν συμμαζεύεται, αντιμετώπισαν το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα και παρότι δεν έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης, ανταποκρίθηκαν για μία ακόμη φορά με επιτυχία στο καθήκον...

Όλα αυτα και πολλά ακόμη αποτελούν ένα μικρό δείγμα του ανθρώπου που βρίσκεται στην άκρη του πάγκου. Του ανθρώπου που από την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, ανέβασε πίστα και άλλαξε επίπεδο τον Ολυμπιακό.

Δεν αναφέρομαι μόνο στην κατάκτηση του Conference League, ούτε στο... περπατητό περσινό νταμπλ, αλλά επειδή με τις ιδέες, την επιμονή, ακόμη και την ξεροκεφαλιά του, έχει μετατρέψει τους «ερυθρόλευκους» σε μια ομάδα που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια ομάδες επιπέδου Αρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κι ας πληρώνει ακόμη το κάθε λάθος της στο τοπ επίπεδο...

Ο Μαρινάκης ξέρει καλύτερα από τον καθένα

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο άνθρωπος που εντόπισε, ήρθε σε επαφή κι εμπιστεύθηκε τον «Μέντι» ως τον κατάλληλο για τον πάγκο της κορυφαίας ελληνικής ομάδας, ξέρει καλύτερα από τον καθένα τους λόγους που θα τον κρατήσει και του χρόνου στην ομάδα. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, δεν... μετράει τόσο αν ο Μεντιλίμπαρ έκανε λάθος επιλογές ή δεν έπρεπε να βάλει τον Ροντινέι ή τον Γκαρθία βασικούς κόντρα στη Ρεάλ. Δεν θα καθίσει να κρίνει ως άλλος κόουτς τις επιλογές του 64χρονου τεχνικού.

Εκείνο που μετράει στο μυαλό του είναι το δάσος κι όχι το δέντρο. Ο «Μέντι» έχει... καθαρίσει τα αποδυτήρια, είναι από τους πιο δίκαιους προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο της ομάδας, οι παίκτες τον εμπιστεύονται, ο κόσμος τον λατρεύει όπου κι αν εμφανιστεί. Το «Καραϊσκάκης» είναι κάθε φορά όρθιο στο άκουσμα του ονόματός του, το ΣΕΦ επίσης, σε όλα τα γήπεδα οι οπαδοί τον σέβονται, οι αντίπαλοι προπονητές ακόμη περισσότερο...

Μην ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ αξιοποίησε στο μάξιμουμ το υλικό που βρήκε από την πρώτη χρονιά. Κατέκτησε το Conference, έφτασε στην 7η θέση του περσινού Europa, κατέκτησε το νταμπλ. Φέτος πάλι με τον ίδιο κορμό και ελάχιστες προσθαφαιρέσεις εξέλιξε την ομάδα του να στέκεται αξιοπρεπέστατα στην κορυφαία διοργάνωση, έστω κι αν αυτό ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους κερδισμένους βαθμούς...

Δεν κοίταξε την... τσέπη του, κοίταξε και κοιτά τη δουλειά του

Είναι από τους ελάχιστους που δεν κοίταξε τον Ολυμπιακό μόνο για να γεμίσει την τσέπη. Γουστάρει που είναι εδώ, λατρεύει τη δουλειά του, κάθε μέρα προσπαθεί να διδάξει κάτι ακόμη τους παίκτες του, βλέπει το έργο του να γίνεται όλο και πιο μεγάλο, όλο και πιο λαμπερό. Δεν απαίτησε ποτέ «τρελές» μεταγραφές, δεν ζήτησε πολυετές συμβόλαιο.

Ανήκει στην κατηγορία εκείνων των λίγων που είναι κάπου επειδή το γουστάρουν. Και κάθε μέρα που περνάει παλεύει για το ακόμη καλύτερο... Χθες για παράδειγμα, άφησε σχεδόν όλους τους βασικούς στον πάγκο κι έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά όπως ο Μπότης, ο Σιπιόνι, ο Καλογερόπουλος, ο Νασιμέντο, ακόμη και ο... ξεχασμένος Βέζο. Είναι όλα τους... παιδιά του, έτσι θέλει να τα αντιμετωπίζει κι έτσι τα κερδίζει από αγώνα σε αγώνα.

Γι' αυτό φτάσαμε ένα ματς... ρουτίνας να έχει πέντε γκολ, δύο δοκάρια, τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ και πέντε διαφορετικούς δημιουργούς! Ο Γιαζίτζι σκόραρε δύο φορές (από ασίστ του Καμπελά και του Νασιμέντο) έδωσε και μία τελική στο γκολ του Ταρέμι. Ο Ροντινέι που ήρθε από τον πάγκο κι έπαιξε αριστερό μπακ (!) έβγαλε την «πάρε-βάλε» σέντρα στο γκολ με κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ξέρει πολύ καλά πόσο τον στήριξε ο κόουτς σε όλο το διάστημα του σοβαρού τραυματισμού του, αλλά και το κλαμπ ολόκληρο, οπότε είναι λογικό να θέλει να... ανταποδώσει σε κάθε μικρή ή μεγάλη ευκαιρία. Δεν είναι ο μόνος, όπως τίποτε δεν είναι τυχαίο ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στη ζωή.

Τέλος, ο Στρεφέτσα «τάισε» στο 90+1' τον ασταμάτητο Ελ Καμπί που πανηγύρισε κι αυτό το γκολ όπως όλα τα προηγούμενα. Όχι επειδή έχει την ίδια σημασία, αλλά επειδή νιώθει τι φανέλα φοράει, τι του έχει δώσει ο σύλλογος και πόσο τον έχει... απογειώσει ο συγκεκριμένος προπονητής. Αλλο ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχίας του Ολυμπιακού από τον προπέρσινο χειμώνα μέχρι τον τωρινό και η ιστορία συνεχίζει να γράφεται.

Ανακοινώσεις από μέρα σε μέρα...

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της υπόθεσης «παραμονή Μεντιλίμπαρ». Οι... συντεταγμένες, όπως είχε αποκαλύψει το Athletiko, αλλά και το «Back to μπακ» από το βράδυ του αγώνα με τη Ρεάλ, δόθηκαν στη συνάντηση Μαρινάκη, Μεντιλίμπαρ, Ιμπάνιεθ. Ο πρόεδρος έγνεψε... «προχωράμε», ο μάνατζερ έκανε την προεργασία με τα στελέχη της ΠΑΕ και από μέρα σε μέρα περιμένουμε τις υπογραφές, για την τετάρτη σεζόν που ο «Μέντι» θα βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Από μέρα σε μέρα αναμένονται τα νεότερα με τις σχετικές ανακοινώσεις. Μέχρι να αλλάξει ο χρόνος και να φτάσει τα... 100 ματς στον κόκκινο πάγκο, ο κόουτς που λατρεύΤηκε και λατρεύεται όσο λίγοι, θα επεκτείνει την παραμονή του έως το καλοκαίρι του 2027, με την προσδοκία, αλλά και τη σιγουριά ότι τα καλύτερα έρχονται...