Ο Μεντιλίμπαρ «βάφτισε» εξτρέμ τον Ροντινέι κι ο Βραζιλιάνος τραβάει όλο και πιο κοντά το... σεντόνι

Όλο το ζουμί της νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού που επανέφερε την ομάδα του Πειραιά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας κι έφερε πιο κοντά το... σεντόνι του Champions League, προέκυψε από μία δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά από το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός κλήθηκε να κρίνει τις επιδόσεις του Ροντινέι, ο οποίος πέτυχε το τρίτο του γκολ στη διαδικασία των PlayOffs, αγωνιζόμενος στο δεξί φτερό κι εκείνος μεταξύ αστείου και σοβαρού, έδωσε την ακόλουθη απάντηση: «Αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξί μπακ πια, είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, κάνει τις καλύτερες σέντρες, επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ».

Αυτός είναι ο «Μέντι», αυτός είναι ο Ροντινέι, αυτός είναι και ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που αρνείται να παραδοθεί, ένα σύνολο που αρνείται να καταθέσει τα όπλα όσο υπάρχουν στόχοι μπροστά. Ακόμη κι αν ο στόχος της 2ης θέσης είναι το... μίνιμουμ για τους περσινούς νταμπλούχους, το τρίτο γκολ του Βραζιλιάνου στο μίνι πρωτάθλημα, επανέφερε την ομάδα του στη δεύτερη θέση και πλέον είναι ανοιχτή η διαδρομή για συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να φέρει ξανά τους «ερυθρόλευκους» στο δρόμο του... σεντονιού, άρα η επικράτηση επί του «τριφυλλιού» μπορεί να έχει αξία... ανεκτίμητη.

Ο πολύτιμος Ροντινέι οδηγεί την κούρσα για το σεντόνι

Ο «Ρόντι» στα 34 χρόνια του, πλήγωσε δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό μέσα σε λίγες μέρες, καθώς είχε σκοράρει και στο 2-0 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κι αυτό το γκολ αφήνει τρίτο και στο -2 τον ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία της Τούμπας. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια στον αγώνα που θα προηγηθεί της φιέστας για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, ωστόσο, η ομάδα του Πειραιά πλέον έχει και το πλεονέκτημα και το μομέντουμ και το μέταλλο για να βαδίσει ξανά στα ευρωπαϊκά μονοπάτια που βάδισε τη φετινή περίοδο...

Δεύτερο ματς, δεύτερη αναγκαστική αλλαγή στο μισάωρο...

Χωρίς τον Ποντένσε που χτύπησε στο πρώτο μισάωρο του προηγούμενου ματς και τον Εσε να κάτι ακριβώς το ίδιο, λόγω μυϊκού τραυματισμού, ο Λορέντσο Σιπιόνι, μπήκε κι όχι μόνο έκανε τη δουλειά, αλλά αποδείχθηκε και γουρλής, καθώς η ομάδα του μέσα σε δέκα λεπτά πέτυχε όχι ένα, αλλά δύο γκολ. Το πρώτο (του Μπρούνο) ακυρώθηκε μέσω VAR, για μια επαφή που δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση φάουλ, καθώς ξεχειλώθηκε ακόμη και το γράμμα του κανονισμού. Πάλι καλά δηλαδή που δεν συνέβη κάτι ανάλογο και στην επαφή που είχε ο Ταρέμι με τον Τουμπά στο 45+4', γιατί τότε θα μιλούσαμε για χειρουργείο χωρίς αναισθητικό.

Ξεκάθαρα ανώτερος ο Ολυμπιακός σε όλο το παιχνίδι, έκλεισε την αναμέτρηση με 15 τελικές, τις 5 στον στόχο, ενώ οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν ούτε μία τελική εντός εστίες στις πέντε συνολικά επιθέσεις που εκδήλωσαν. Με άλλα λόγια κι αυτή η νίκη σε ντέρμπι, η πρώτη μετά από Οκτώβρη και το 2-0 επί της ΑΕΚ στο Φάληρο, ήρθε κυρίως λόγω αμυντικής συνέπειας και λιγότερο λόγω εκτελεστικής δεινότητας...

Είναι ξεκάθαρο ότι με περισσότερες επιθετικές λύσεις και λίγη παραπάνω φρεσκάδα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να καθαρίσει όχι μόνο το χθεσινό (13/5) ντέρμπι πιο εύκολα, αλλά και κάποια άλλα από αυτά που προηγήθηκαν και στέρησαν τον φετινό τίτλο. Τουλάχιστον, ο Ταρέμι στάθηκε στο ύψος του, ήταν μέσα σε όλες τις καλές στιγμές που έφτιαξε η ομάδα του στο επιθετικό τρίτο και παρά τη γκίνια του Τσικίνιο, το γκολ που έφερε το τρίποντο-χρυσάφι ήρθε και το πρώτο από τα δύο εμπόδια που απομένουν ξεπεράστηκε με επιτυχία.

Χωρίς Ποντένσε, με τον Ζέλσον κεφάτο αλλά άστοχο, τον «Τσίκι» με έχει τρελή γκίνια, ο «Μέντι» χρειάστηκε ξανά τον... λαγό Ροντινέι από το καπέλο, σε ένα ματς που με λίγη τύχη ή μεγαλύτερη ευστοχία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε... πάρτι. Το ζητούμενο είναι πως όσο υπάρχει ελπίδα κι ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός, το όνειρο για νέα συμμετοχή στο Champions League παραμένει ολοζώντανο.

Ο Σιπιόνι κι ο Αντρέ Λουίς

Ακόμη κι αν χρειάστηκε να παίξει για πάνω από μία ώρα με τον Σιπιόνι δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία και να πάρει χρόνο συμμετοχής προς το φινάλε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε στο αριστερό «φτερό», αλλά έκανε αισθητή την παρουσία του, ο Ολυμπιακός ανταποκρίθηκε στο χρέος του κι έδωσε χαρά στον κόσμο του που περίμενε καιρό μια τέτοια ικανοποίηση σε ένα σημαντικό παιχνίδι... Ενας κόσμος που είναι πάντα εκεί κι έχει υπομείνει πολλές πίκρες, αλλά δεν ξεχνά και τι επιτυχίες του χάρισε αυτή η ομάδα κι αυτός ο προπονητής εδώ και δύο χρόνια...

Μια ακόμη επικίνδυνη αποστολή εκτός έδρας έχει απομείνει για τους περσινούς νταμπλούχους να σώσουν έστω τη 2η θέση που μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη και απευθείας συμμετοχή στο Europa, αν βάλει το χεράκι της και η Αστον Βίλα. Η ουσία, ωστόσο, είναι πως -στο γενικό συμπέρασμα- αυτή η ομάδα αν είχαν γίνει κάποιες ενέσεις ποιότητας, πέρυσι το καλοκαίρι ή έστω τον Γενάρη, θα μπορούσε να κάνει το φινάλε της περιόδου να είναι εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο ευχάριστο...